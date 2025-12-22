¿Quién era Vince Zampella, el desarrollador clave detrás de la saga Call of Duty?

El mundo de los videojuegos se encuentra de luto tras la muerte de Vince Zampella, reconocido desarrollador y ejecutivo creativo, considerado uno de los arquitectos clave detrás de algunas de las sagas más importantes del entretenimiento digital.

Zampella falleció a los 55 años luego de un accidente automovilístico registrado el domingo en la autopista Angeles Crest Highway, al norte de la ciudad de Los Ángeles, en California.

De acuerdo con información de autoridades locales citadas por NBC, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:45 horas en un tramo montañoso de dicha carretera, dentro de la zona de Altadena y las montañas de San Gabriel.

El vehículo involucrado fue un Ferrari 296 GTS modelo 2026 que circulaba en dirección sur y que, por causas aún no esclarecidas, salió del camino, impactó contra una barrera de concreto y se incendió.

Según el reporte de la California Highway Patrol, el conductor quedó atrapado dentro del automóvil durante el incendio y murió en el lugar, mientras que un pasajero fue expulsado tras el impacto y falleció posteriormente en un hospital de la zona.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Vince Zampella era el conductor o el acompañante, ni se ha revelado la identidad de la segunda persona involucrada.

Una carrera que transformó la industria de los videojuegos

Vince Zampella fue una figura central en la evolución de los videojuegos de disparos en primera persona. Su nombre quedó estrechamente ligado al éxito de Call of Duty, franquicia que redefinió el género bélico y se consolidó como una de las sagas más vendidas y rentables en la historia del entretenimiento digital.

Durante su etapa como director general de Infinity Ward, estudio responsable del primer Call of Duty, Zampella ayudó a sentar las bases de un fenómeno cultural que trascendió el ámbito del videojuego. Posteriormente, en 2010, cofundó Respawn Entertainment, un estudio que rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque creativo y técnico.

Bajo su liderazgo, Respawn lanzó títulos de alto impacto como Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, combinando innovación, éxito comercial y reconocimiento crítico. En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn, consolidando a Zampella como uno de los principales líderes creativos dentro de la compañía.

Además, encabezó equipos internos de EA vinculados a la saga Battlefield, otra de las franquicias emblemáticas del género bélico. Recientemente, había asistido a The Game Awards, donde Battlefield 6, título bajo su supervisión, obtuvo el premio a Mejor Diseño Sonoro.

Un legado creativo que marcó a toda una generación

Más allá de los números y premios, Vince Zampella fue reconocido por su influencia en la forma de concebir los videojuegos modernos, especialmente en el desarrollo de franquicias, los juegos como servicio y las experiencias multijugador a gran escala.

En entrevistas previas, el desarrollador reflexionó sobre la evolución del género bélico, recordando el impacto que tuvieron títulos como Medal of Honor Allied Assault, proyecto en el que fue diseñador principal, así como la influencia de producciones como GoldenEye 007 en el rumbo creativo de los shooters.

