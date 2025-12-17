¿Quién era Maria Katiane Gomes da Silva, influencer brasileña que murió tras caer de un décimo piso?

La muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, influencer brasileña conocida por su actividad en redes sociales, ha conmocionado a Brasil y generado una amplia reacción pública.

El pasado 15 de diciembre, la joven fue encontrada sin vida en el piso de un estacionamiento de un complejo habitacional ubicado en Vila Andrade, en la zona sur de São Paulo. Desde las primeras horas, el caso despertó dudas entre las autoridades, que hoy lo investigan como un presunto feminicidio.

De acuerdo con la policía de san Pablo, fue el propio esposo quien realizó la llamada a los servicios de emergencia, asegurando que su pareja había saltado voluntariamente desde el décimo piso del edificio.

Sin embargo, el análisis del material captado por las cámaras de seguridad del complejo modificó por completo el rumbo de la investigación, que ahora se sigue bajo el protocolo de presunto feminicidio.

¿Quién era Maria Katiane Gomes da Silva?

Maria Katiane Gomes da Silva era una influencer brasileña de 25 años, conocida por compartir contenido relacionado con estilo de vida, maternidad y rutinas personales en redes sociales. A través de sus plataformas digitales, mantenía contacto constante con sus seguidores, quienes la identificaban por mostrar aspectos cotidianos de su vida y su faceta como madre. Su presencia digital le permitió construir una comunidad que hoy lamenta su fallecimiento y exige justicia.

La joven residía en un complejo habitacional ubicado en Vila Andrade, al sur de São Paulo, junto a su esposo, Alex Leandro Bispo dos Santos, un hombre mayor que ella. La relación, que en apariencia se mostraba estable en redes, ahora se encuentra bajo investigación judicial tras la difusión de imágenes que evidencian un contexto de violencia previo a su muerte.

Lo que ocurrió antes de la caída

Las grabaciones muestran la llegada de la pareja al estacionamiento del conjunto habitacional tras asistir a una fiesta. Maria Katiane desciende del vehículo antes que su esposo y corre de inmediato para esconderse detrás de unas columnas, en lo que las autoridades interpretan como un intento por evitarlo. Poco después, se observa a Alex caminando entre los automóviles, aparentemente buscándola.

En otra secuencia, la influencer aparece nuevamente a cuadro, con una actitud que para la policía refleja miedo y la intención de mantenerse oculta. En ese momento, el hombre vestía pantalón largo y camiseta. Para los investigadores, estas imágenes evidencian que la joven ya se encontraba en un ambiente de tensión y conflicto previo.

Posteriormente, otro fragmento del video muestra a Alex con un cambio de vestimenta, ahora en pantalones cortos y descalzo. En esa escena, se aprecia cómo arrastra a Maria Katiane del cabello y la golpea. La joven intenta abrazarlo, pero él la ignora, lo que refuerza la hipótesis de una agresión continua.

Las imágenes clave que llevaron a investigar feminicidio

Las cámaras del ascensor registraron a la pareja junta por última vez durante la madrugada. Dentro del elevador, la discusión se intensifica y el hombre impide que las puertas se cierren. En ese momento, las imágenes muestran un acto de estrangulamiento, seguido de cómo la influencer es arrastrada fuera del ascensor.

Minutos después, Alex regresa solo al elevador, visiblemente alterado. Se le observa agachado, con las manos en la cabeza, en una actitud que la policía interpreta como desesperación y pánico. De acuerdo con la reconstrucción oficial de los hechos, para ese momento Maria Katiane ya había fallecido.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | Uma briga de casal flagrada por câmeras de segurança terminou de forma trágica. Katiane Gomes da Silva, caiu do décimo andar do prédio onde morava com o marido.



➡️ A reportagem completa você encontra em: https://t.co/1GHMm2WNoQ#DomingoEspetacular #RECORD pic.twitter.com/tnIdMVirLP — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) December 17, 2025

La fiscalía sostiene que la secuencia de los acontecimientos descarta la hipótesis de un suicidio, ya que la víctima no habría contado con el tiempo ni con las condiciones físicas necesarias para arrojarse tras haber sido sometida a violencia. Con base en estas pruebas, el caso fue reclasificado como presunto feminicidio y Alex Leandro Bispo dos Santos fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades, mientras continúan las diligencias judiciales.

