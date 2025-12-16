Ni la IA lo imaginó: El Grinch y Dr Simi se casan en calles de México y se viraliza en TikTok

México volvió a demostrar que la realidad puede ser más creativa que cualquier inteligencia artificial. En TikTok comenzó a circular un video que dejó a miles de usuarios entre la risa, la sorpresa y el orgullo colectivo: una persona disfrazada del Grinch se arrodilla para pedirle matrimonio a otra caracterizada como el Dr. Simi vestido de novia, en plena calle y frente a una escenografía que simula una boda.

Las imágenes, grabadas y publicadas por la usuaria @ilsesslinash, se volvieron virales en cuestión de horas. Aunque no se conoce el contexto completo, se sabe que la escena ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

Lee también: De la televisión al altar: video de recién casados se viraliza por utilizar intro de "Malcolm" en su boda

Una escena digna del México surrealista

En el clip se observa al Grinch —el famoso personaje verde conocido por odiar la Navidad— arrodillarse frente al Dr. Simi, ícono de las farmacias similares, mientras alrededor hay arreglos florales, velas y personas documentando el instante. La escena parece sacada de un sueño extraño o de una película experimental, pero ocurrió en la vida real.

Este contraste fue precisamente lo que cautivó a los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a compartir el video con la frase “México siempre le gana a la IA”, en referencia a la capacidad del país para generar situaciones que parecen imposibles de predecir incluso para la inteligencia artificial.

Reacciones, memes y comentarios que impulsaron la viralidad

El video superó el medio millón de reproducciones y acumuló cientos de comentarios en menos de 24 horas. Entre los comentarios se destacó la reacción de la cuenta de Amazon Music, que escribió: “Un aplauso a esa pareja que está enamorada”, sumándose al tono humorístico y festivo que rodeó al clip.

Los comentarios no solo ampliaron la narrativa, sino que convirtieron el video en un espacio de creatividad colectiva.

Sin necesidad de explicaciones ni contexto adicional, la escena se instaló como otro ejemplo del llamado México surrealista: un país donde lo insólito no solo ocurre, sino que se celebra, se graba y se vuelve viral.

También te interesará:

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov