¿Lo presentía? Esta fue la misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir

La famosa influencer Karen Sofía Quiroz Ramírez, mejor conocida como Bikegirl, falleció tras un trágico accidente de motocicleta en Floridablanca, Colombia.

El accidente ocurrió cuando la creadora de contenido conducía su motocicleta Suzuki Gixxer e intentó esquivar dos autos, sin embargo, perdió el control y chocó contra un auto, para luego ser atropellada por un camión, de acuerdo con un informe del funcionario de transportes Jahir Andres.

Quiroz compartía en sus redes sociales toda su experiencia y consejos sobre motocicletas, conocedora del tema tras su fanatismo por las mismas.

Misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir en un accidente vial

Momentos antes de ocurrir el trágico accidente, la influencer, a través de la red social Instagram, subió una historia en la que destacó que temía que le pasara algo por no usar sus gafas de seguridad.

Muchos lo percibieron como una predicción de lo que le sucedería. "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas".

Luego de esto, horas después, Sofía Quiroz lamentablemente perdió la vida tras el trágico y aparatoso accidente antes mencionado.

Foto: Captura de pantalla Tik Tok.

