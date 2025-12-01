Más Información

Botarga de muñeco de jengibre se desvanece en Bolo Fest 2025 y video se viraliza

¿Lo presentía? Esta fue la misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir

⁠VIDEO: Influencer capta el instante en que una novia se arrepiente de casarse a pocos minutos de la ceremonia

Vicente Fox narra cuando Putin lo dejó esperando por dos horas en el Kremlin: “no lo hizo por casualidad”

¿Qué se celebra hoy 1 de diciembre en México?

La famosa Karen Sofía Quiroz Ramírez, mejor conocida como Bikegirl, falleció tras un trágico accidente de motocicleta en Floridablanca, Colombia.

El accidente ocurrió cuando la creadora de contenido conducía su motocicleta Suzuki Gixxer e intentó esquivar dos autos, sin embargo, perdió el control y chocó contra un auto, para luego ser atropellada por un camión, de acuerdo con un informe del funcionario de transportes Jahir Andres.

Quiroz compartía en sus redes sociales toda su experiencia y consejos sobre motocicletas, conocedora del tema tras su fanatismo por las mismas.

Misteriosa publicación que hizo la influencer Sofía Quiroz antes de morir en un accidente vial

Momentos antes de ocurrir el trágico accidente, la influencer, a través de la red social Instagram, subió una historia en la que destacó que temía que le pasara algo por no usar sus gafas de seguridad.

Muchos lo percibieron como una predicción de lo que le sucedería. "Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas".

Luego de esto, horas después, Sofía Quiroz lamentablemente perdió la vida tras el trágico y aparatoso accidente antes mencionado.

Foto: Captura de pantalla Tik Tok.
