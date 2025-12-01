Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Comienza el último mes del año, diciembre, y en esta ocasión trae consigo un fenómeno astronómico que asombrará a muchos, cerrando con un espectáculo más que nos ofrecerá el cielo nocturno: Luna Fría.

De acuerdo con el portal web astronómico Star Walk, este satélite alcanzará su fase completa el próximo 4 de diciembre a las 23:14 GTM (5:14 hora del centro de México), sin embargo, podrá ser visible un día antes y después de la fecha indicada.

El fenómeno recibe el nombre de luna llena fría o helada porque acontece durante el comienzo del invierno. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Asimismo, esta Luna será la última superluna de 2025, siendo más grande y brillante que la luna normal, 7,9% veces más grande y un 15% más brillante. Esto es gracias a que la luna llena ocurre cerca del perigeo, siendo el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra.

¿Por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Esta Luna Fría lleva el nombre de la “época fría” de la cultura nativa americana Mohawk e implica que las temperaturas bajan en ese momento. Por eso es tradicional llamarlo así debido al severo clima de diciembre en el hemisferio norte.

Por otro lado, también se asocia como símbolo de la quietud y la reflexión, la perseverancia y la fuerza silenciosa, la capacidad de soportar las noches más oscuras y frías.

La Luna Fría de diciembre será protagonista en el firmamento este 2025. Foto: Pixabay

En otras regiones esta luna recibe diferentes nombres como: Luna de Noche Larga, Luna Antes de Yule, Luna de Roble, Luna de Navidad, Luna Amarga.

Recomendaciones para observar la Luna Fría 2025

Las gemínidas son consideradas la mejor lluvia de meteoros del año. Foto: Unsplash

Para que puedas disfrutar plenamente del cielo nocturno y contemplar la Luna Fría, ya sea con amigos, familiares o pareja, en una noche de camping, es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

Manténgase alejado de lugares con contaminación lumínica .

. Consulta la fase lunar con la ayuda de una aplicación astronómica .

con la ayuda de una aplicación . Adapta tu visión a la oscuridad de 15 a 20 minutos antes de observar la luna.

tu visión a la oscuridad de 15 a 20 minutos antes de observar la luna. Consulta la previsión meteorológica .

. Mira hacia el cenit.

hacia el cenit. Evite mirar luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.

Lleva elementos esenciales como: farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

