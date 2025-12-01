Más Información

Corona de Adviento 2025: ¿cuándo se enciende la segunda vela y qué color toca?

Diciembre 2025: los mejores memes para dar la bienvenida al último mes del año

Luna Fría 2025: ¿por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Vacaciones de invierno 2025: ¿cuándo inician y cuánto durarán? Esto dice la SEP

Cyber Monday 2025: qué es, a qué hora empieza y cómo aprovecharlo para comprar de forma inteligente

Comienza el último mes del año, diciembre, y en esta ocasión trae consigo un fenómeno astronómico que asombrará a muchos, cerrando con un espectáculo más que nos ofrecerá el cielo nocturno: .

De acuerdo con el portal web astronómico Star Walk, este satélite alcanzará su fase completa el próximo 4 de diciembre a las 23:14 GTM (5:14 hora del centro de México), sin embargo, podrá ser visible un día antes y después de la fecha indicada.

El fenómeno recibe el nombre de luna llena fría o helada porque acontece durante el comienzo del invierno. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Asimismo, esta Luna será la última superluna de 2025, siendo más grande y brillante que la luna normal, 7,9% veces más grande y un 15% más brillante. Esto es gracias a que la luna llena ocurre cerca del perigeo, siendo el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra.

¿Por qué recibe este nombre la última luna llena del año?

Esta Luna Fría lleva el nombre de la “época fría” de la cultura nativa americana Mohawk e implica que las temperaturas bajan en ese momento. Por eso es tradicional llamarlo así debido al severo clima de diciembre en el hemisferio norte.

Por otro lado, también se asocia como símbolo de la quietud y la reflexión, la perseverancia y la fuerza silenciosa, la capacidad de soportar las noches más oscuras y frías.

La Luna Fría de diciembre será protagonista en el firmamento este 2025. Foto: Pixabay
En otras regiones esta luna recibe diferentes nombres como: Luna de Noche Larga, Luna Antes de Yule, Luna de Roble, Luna de Navidad, Luna Amarga.

Recomendaciones para observar la Luna Fría 2025

Para que puedas disfrutar plenamente del cielo nocturno y contemplar la Luna Fría, ya sea con amigos, familiares o pareja, en una noche de camping, es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Manténgase alejado de lugares con contaminación lumínica.
  • Consulta la fase lunar con la ayuda de una aplicación astronómica.
  • Adapta tu visión a la oscuridad de 15 a 20 minutos antes de observar la luna.
  • Consulta la previsión meteorológica.
  • Mira hacia el cenit.
  • Evite mirar luces brillantes antes de observar la luna, como los teléfonos móviles.
  • Lleva elementos esenciales como: farolillos rojos, ropa abrigada, bebidas calientes y sillas para estar más cómodo.

