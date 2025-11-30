Rompe récord la Noche de las Estrellas en CU: más de 90 mil asistentes desbordan Ciudad Universitaria

Con 270 telescopios, 63 carpas temáticas, 398 conferencias, 882 talleres y dos planetarios con 18 proyecciones cada uno, la Noche de las Estrellas 2025 registró su mayor afluencia histórica en Ciudad Universitaria, consolidándose como el evento de divulgación astronómica más grande del país.

Asiste este 29 de noviembre a la Noche de las Estrellas en CU Imagen: Facebook Instituto de Astronomía CU UNAM

Un homenaje multitudinario para Julieta Fierro

La Noche de las Estrellas 2025 rompió récord de asistencia al congregar a más de 90 mil personas en Las Islas de Ciudad Universitaria, donde la UNAM celebró la edición 17 de este encuentro dedicado a la difusión del conocimiento astronómico.

Según la información de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el evento estuvo también dedicado a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y a la trayectoria de Julieta Fierro Gossman, figura clave en la divulgación de la ciencia en México.

En entrevista, María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica, destacó la relevancia del legado de Fierro, a quien describió como pionera de la divulgación científica y promotora fundamental para el acceso de las mujeres a la ciencia. Afirmó que su trabajo permitió acercar el conocimiento a personas de todas las edades y formaciones, generando una comunidad científica más inclusiva.

Por su parte, Yair Emmanuel Krongold Herrera, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, afirmó que este encuentro se ha convertido en el evento de divulgación astronómica más importante de México y uno de los más relevantes a escala internacional.

Recordó que la Noche de las Estrellas se dedicó también al Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, una efeméride que conmemora los cien años de las ideas que dieron origen a la mecánica cuántica. Además, agradeció el trabajo de las más de 750 personas voluntarias que hicieron posible esta edición.

Disfruta de un espectáculo en el cielo en la Noche de las Estrellas en CU Imagen: Facebook Instituto de Astronomía CU UNAM

Una fiesta científica que iluminó CU

Las actividades comenzaron desde la tarde y se extendieron hasta la noche con un programa que incluyó conferencias, talleres, juegos, experimentos y observación astronómica. En total, se habilitaron 270 telescopios para observar la Luna, Saturno y diversas nebulosas, lo que convirtió a Las Islas en un observatorio público de gran escala. La experiencia se replicó en 118 sedes distribuidas en todo el país y en dos sedes adicionales en Guatemala.

Durante el homenaje a Julieta Fierro, realizado poco antes de las 20:00 horas, participaron figuras como Silvia Torres Castilleja, Julia Tagüeña Parga y el propio José Franco. En un diálogo cercano y emotivo, recordaron la alegría, el entusiasmo y la entrega que distinguieron a Fierro como una de las divulgadoras más influyentes de México.

Aunque las interferencias electromagnéticas impidieron que se realizara el espectáculo de drones programado, la UNAM informó que se anunciará una nueva fecha para llevarlo a cabo y continuar así la celebración científica.

