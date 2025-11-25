Noche de las Estrellas 2025: ¿Cuándo y dónde será el festival astronómico en homenaje a Julieta Fierro?

Tras la partida de la divulgadora científica, Julieta Fierro, quien falleció el pasado 19 de septiembre a los 77 años, el gran legado que dejó en la UNAM continúa acercando a la astronomía a decenas de jóvenes mexicanos.

En honor a su gran dedicación a la ciencia, este 2025 la Noche de las Estrellas en la UNAM será dedicada a la memoria de la investigadora, pues su legado continuará trascendiendo como uno de los pilares del orgullo universitario.

Como parte del homenaje a Fierro, el Comité Nacional de la Noche de las Estrellas pidió a los asistentes llevar una varita luminosa para cumplir uno de los más grandes sueños de la divulgadora científica: "convertirse en un hada madrina y tener una varita mágica que ayude a resolver los problemas del mundo".

El eclipse lunar de noviembre será el más largo del siglo: Julieta Fierro

¿Cuándo y dónde será el festival astronómico en homenaje a Julieta Fierro?

Cada año, miles de personas se reúnen para mirar el cielo, aprender sobre los misterios del universo y celebrar la unión entre arte, ciencia y comunidad durante la Noche de las Estrellas, el evento de divulgación científica más grande de América Latina con más de 118 sedes.

La edición 2025 del festival astronómico se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en las Islas de Ciudad Universitaria, al sur de la CDMX con actividades gratuitas, conferencias, música y talleres desde las 15:00 a las 22:00 horas.

Esta #NocheDeLasEstrellas será protagonizada por una ⭐️ que nos llenará siempre de #OrgulloUNAM. El evento que convierte a las #IslasCU en un gran observatorio espacial rendirá homenaje a Julieta Fierro 🔭. Consulta la programación > https://t.co/DaDef9NTjd#AgendaUNAM pic.twitter.com/zasbGa5IWh — UNAM (@UNAM_MX) November 22, 2025

¿Qué es "La Noche de las Estrellas" de la UNAM?

La Noche de las Estrellas es un evento organizado en conjunto por la UNAM, el Instituto de Astronomía, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), y diversas instituciones científicas y culturales del país.

Desde su primera edición en 2009, se ha consolidado como una auténtica fiesta de la ciencia, que promueve el conocimiento y la curiosidad en un ambiente familiar y accesible.

Para conocer la ubicación de las distintas sedes del evento astronómico, debes ingresar a la siguiente liga: http://www2.astroscu.unam.mx/uc3/images/NdeE/folleto.pdf

Noche de las Estrellas 2025. Foto: Instituto de Astronomía CU UNAM

