Las herramientas operadas con ayuda de Inteligencia Artificial, como ChatGPT llegaron para facilitar a los internautas la ejecución de tareas simples, pues a través de este generador de texto se puede obtener una solución simplificada a problemas complejos, favoreciendo el acceso a una mejor comprensión.
En la actualidad, el chatbot se ha integrado a la vida cotidiana de los estudiantes como un recurso para reforzar las horas de estudio, sin embargo puede representa un riesgo a la salud mental de niños y adolescentes por la exposición a contenido inapropiado.
Por este motivo, a continuación te explicaremos cómo configurar tu cuenta familiar en ChatGPT para obtener los beneficios de la IA, sin exponer la seguridad de los más pequeños del hogar.
¿Cómo activar el control parental de ChatGPT?
Los controles parentales permiten que las familias puedan decidir qué uso se le dará a esta herramienta en casa, con mayores medidas de seguridad y más formas de mantenerse conectados.
A través de este control, toda la familia compartirá el mismo núcleo al operar la IA y en el caso de los estudiantes, podrá delimitar su uso exclusivamente para horas de estudio y cuando los menores se encuentren en casa.
Guía paso a paso para activar el control parental de ChatGPT:
- Inicia sesión en tu cuenta de ChatGPT en un navegador web.
- Haz clic en tu imagen de perfil (avatar) en la esquina inferior izquierda y selecciona "Configuración" (Settings).
- En el menú de Configuración, busca y selecciona "Controles parentales" (Parental controls).
- Selecciona la opción "+ Añadir miembro de la familia" (+ Add family member).
- Invita a tu familiar introduciendo su dirección de correo electrónico o número de teléfono asociado a su cuenta de ChatGPT.
- El menos recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto. Debe aceptar la invitación desde su propia cuenta.
¿Qué acciones se pueden configurar?
- El uso de micrófono
- Generador de imágenes
- Limitar el acceso a ciertos horarios del día
- Bloquear contenido sensible
- Activar notificaciones durante su uso (en caso de detectarse un uso inadecuado, te llegará una alerta)
dcs
