Licencia Permanente CDMX: ¿cuáles serán los nuevos requisitos para tramitarla en 2026?

Ante las aglomeraciones y largas filas en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), recientemente el gobierno capitalino confirmó la extensión del plazo para realizar el trámite de la Licencia de Conducir Permanente hasta el 2026.

Aunque esta extensión representa mayor oportunidad para que los conductores cuenten con este documento oficial, muchos se preguntan si los requisitos para obtenerla cambiarán durante este nuevo periodo.

Leer también: Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

Licencia permanente. Foto: Especial

¿Cuáles son los nuevos requisitos para tramitar la ciencia permanente en 2026?

Durante el 2026 los capitalinos podrán continuar el trámite para obtener la licencia permanente tipo “A” y ante ello, por medio de redes sociales la Semovi compartió cuáles serán los requisitos.

Cita agendada previamente

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México (no mayor a 3 mese)

o Estado de México (no mayor a 3 mese) Línea de captura pagada

En caso de ser la primera vez que tramitas la licencia tipo "A", deberán acreditar la evaluación teórica

Leer también: Licencia Permanente CDMX: ¿qué pasa si pagué el trámite y no hay citas?

Licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: Semovi

Cabe destacar que uno de los requisitos más importantes para obtener la licencia es no haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

¿Cuánto costará la Licencia Permanente en 2026?

Tramitar la Licencia Permanente en 2026 continuará teniendo el mismo costo de $1,500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación.

✨️Vas a tramitar tu #LicenciaPermanente, toma en cuenta esta información 🚗

🌐https://t.co/eNGwdiadWj pic.twitter.com/5PDRh8O83v — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) November 20, 2025

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs