Licencia Permanente CDMX: ¿cuáles serán los nuevos requisitos para tramitarla en 2026?

David Faitelson confronta a Lilly Téllez por crítica a pareja gay con su bebé: "dedíquese a analizar balones", senadora responde

Conoce los ejercicios que puedes hacer en casa para eliminar la flacidez debajo de los brazos

Crocs lanza modelo inspirado en Xbox: ¿cuánto cuestan y dónde adquirirlos?

Black Friday 2025: ¿cuántos días faltan para las mejores ofertas?

Ante las aglomeraciones y largas filas en los módulos de la Secretaría de Movilidad (), recientemente el gobierno capitalino confirmó la extensión del plazo para realizar el trámite de la hasta el 2026.

Aunque esta extensión representa mayor oportunidad para que los conductores cuenten con este documento oficial, muchos se preguntan si los requisitos para obtenerla cambiarán durante este nuevo periodo.

Licencia permanente. Foto: Especial
¿Cuáles son los nuevos requisitos para tramitar la ciencia permanente en 2026?

Durante el 2026 los capitalinos podrán continuar el trámite para obtener la licencia permanente tipo “A” y ante ello, por medio de redes sociales la Semovi compartió cuáles serán los requisitos.

  • Cita agendada previamente
  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México (no mayor a 3 mese)
  • Línea de captura pagada
  • En caso de ser la primera vez que tramitas la licencia tipo "A", deberán acreditar la evaluación teórica

Licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: Semovi
Cabe destacar que uno de los requisitos más importantes para obtener la licencia es no haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

¿Cuánto costará la Licencia Permanente en 2026?

Tramitar la Licencia Permanente en 2026 continuará teniendo el mismo costo de $1,500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación.

