Licencia Permanente CDMX: todo lo que debes saber sobre el trámite en 2026

La Licencia Permanente continúa generando gran interés entre los capitalinos, ya que tras el reporte de largas filas en los centros de servicio y la alta demanda para obtener citas que saturó la plataforma de la Secretaría de Movilidad (Semovi), las personas tendrán más tiempo para tramitarla.

Aunque recientemente la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre la extensión del plazo para realizar el trámite hasta el 2026 para evitar aglomeraciones, las dudas continúan entre los conductores que se encuentran a la mitad del proceso; así que a continuación te diremos todo lo que debes tomar en cuenta par obtener tu licencia permanente tipo “A”.

Licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: Semovi

Todo lo que debes saber sobre la Licencia Permanente en 2026

Ahora los capitalinos tendrán más tiempo para tramitar su Licencia Permanente y a continuación resolveremos algunas de las preguntas más frecuentes:

¿Cuánto costará la Licencia Permanente en 2026?

Tramitar la Licencia Permanente en 2026 continuará teniendo el mismo costo de $1,500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener la licencia permanente tipo “A”?

Los capitalinos solo deben cumplir dos requisitos para poder realizar este trámite:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “ Conduce sin Alcohol ”.

”. No tener sentencias por delitos viales.

✨️Vas a tramitar tu #LicenciaPermanente, toma en cuenta esta información 🚗

¿Qué documentos necesito presentar el día de la cita?

Los conductores deberán acudir el día de su cita con los siguientes documentos con original y copia:

Identificación Oficial (INE)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP

Línea de Captura pagada

Comprobante de que aprobaron el examen de conocimientos

¿Qué pasa si pagué mi Licencia Permanente y no alcancé cita?

De acuerdo con la Semovi, si ya realizaste tu pago continúas teniendo oportunidad de sacar cita durante el 2026, ya que las líneas de captura del 2025 continuarán siendo válidas. Recuerda que la cita es únicamente para obtener de forma física la licencia.

¿Cómo sacar la Licencia Permanente?

A continuación te dejamos una guía paso a paso para tramitar la Licencia Permanente:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX (si no tienes una, regístrate con tu CURP, teléfono, domicilio y correo).

Selecciona Nuevo trámite.

Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A.

Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar antes del examen.

Inicia el examen en línea (tendrás 25 minutos para responder 20 preguntas).

El sistema mostrará tu calificación automáticamente. (Apruebas con al menos 16 respuestas correctas).

Realiza el pago correspondiente de $1,500 pesos.

Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para tenerla de manera física.

