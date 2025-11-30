Bokobá.– Un aparatoso accidente entre un autobús de pasajeros que cubría la ruta Mérida–Tekantó y una motocicleta dejó como saldo tres personas fallecidas y un menor de 7 años gravemente herido en la carretera estatal que conecta Bokobá con Tekantó.

De acuerdo con los reportes preliminares, en la motocicleta viajaba una familia cuando fue impactada por alcance por la unidad de transporte.

En el sitio murieron un hombre, una mujer y una niña de 7 años, mientras que otro menor, también de 7 años, fue estabilizado por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al hospital del IMSS en Motul.

El área permaneció acordonada cerrada a la circulación en ese tramo, mientras personal especializado realizó los peritajes correspondientes.

