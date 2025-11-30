Más Información

García Harfuch presenta avances de seguridad en Michoacán; hay 932 detenidos por delitos de alto impacto

García Harfuch presenta avances de seguridad en Michoacán; hay 932 detenidos por delitos de alto impacto

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

¿En qué caso AMLO volvería a la vida pública?; el expresidente detalla cuándo rompería su retiro político

AMLO reaparece en redes y reafirma respaldo a Sheinbaum; "no hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta"

AMLO reaparece en redes y reafirma respaldo a Sheinbaum; "no hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta"

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Casa Blanca le copia a AMLO: Saca su "Quién es quién en las mentiras" de los medios

Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX; hoy, domingo 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liguilla de la Liga MX; hoy, domingo 30 de noviembre

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Guerra Mayitos vs Chapitos desata incendios forestales

Monterrey.- La cifra de personas fallecidas por la explosión de pirotecnia almacenada de manera ilegal en una casa, subió a cuatro, en el .

Autoridades confirmaron la defunción de Dayara Jimena García Zapata, de 15 años, quien falleció en la Clínica 67 del Seguro Social, a donde había sido trasladada por las quemaduras que sufrió en segundo y tercer grado.

Las otras tres víctimas fueron identificadas como Pedro Oziel Macías Jiménez, dueño de la vivienda donde se almacenaba la pirotecnia.

Lee también

En el lugar también murió su hija de 15 años, Ingrid Dannai, estudiante de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Otra víctima fue identificada como Anastacia Rodríguez de 75 años.

La explosión e incendio ocurrió sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos.

Hasta el último corte del municipio de Pesquería y Protección Civil de Nuevo León, en el lugar se afectaron al menos 50 viviendas de manera parcial y total.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]