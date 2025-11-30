Monterrey.- La cifra de personas fallecidas por la explosión de pirotecnia almacenada de manera ilegal en una casa, subió a cuatro, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Autoridades confirmaron la defunción de Dayara Jimena García Zapata, de 15 años, quien falleció en la Clínica 67 del Seguro Social, a donde había sido trasladada por las quemaduras que sufrió en segundo y tercer grado.

Las otras tres víctimas fueron identificadas como Pedro Oziel Macías Jiménez, dueño de la vivienda donde se almacenaba la pirotecnia.

En el lugar también murió su hija de 15 años, Ingrid Dannai, estudiante de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Otra víctima fue identificada como Anastacia Rodríguez de 75 años.

La explosión e incendio ocurrió sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos.

Hasta el último corte del municipio de Pesquería y Protección Civil de Nuevo León, en el lugar se afectaron al menos 50 viviendas de manera parcial y total.

