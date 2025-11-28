Más Información

Una persona fallecida y fue el saldo que dejó hasta el momento la por pirotecnia acumulada de manera clandestina, en el municipio de Pesquería, en Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en una casa ubicada sobre la calle Olmo Siberiano, en la colonia Los Olmos.

El estruendo se percibió en Apodaca, municipio aledaño.

Protección Civil del Estado confirmó que en el lugar fue encontrada una persona sin vida y tres lesionados, entre ellos una menor y una adulta, y un hombre que se encuentra en estado crítico.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Juárez y a la clínica 67 del IMSS.

La explosión provocó el incendio y destrucción de cuatro casas en el lugar.

Al sitio arribó el cuerpo de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y de los municipios de Pesquería, Apodaca, Monterrey y Juárez.

En el lugar también se encuentran cuadrillas de Gas Natural y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

