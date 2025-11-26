Más Información

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Huixquilucan, Méx.- Una explosión de un taller registrada la mañana de este miércoles en un ubicado en la comunidad de dejó un hombre muerto y cinco más lesionados, informó el Gobierno municipal.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 horas en un predio localizado en el kilómetro 23 de la carretera Naucalpan–Toluca, en el paraje La Viga. De acuerdo con los reportes preliminares, el sitio operaba sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo y almacenamiento de pólvora.

Al lugar acudieron elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a hospitales de la zona a cinco hombres lesionados, de 18, 19, 20, 22 y 42 años de edad. En el sitio también se confirmó el fallecimiento de otro hombre.

Corporaciones de auxilio de los gobiernos municipal y estatal continúan en la zona para asegurar el área y descartar otros riesgos.

La autoridad local aseguró que mantendrá el apoyo a las personas afectadas y se mantendrá en coordinación con las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.

