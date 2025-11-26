Huixquilucan, Méx.- Una explosión de un taller registrada la mañana de este miércoles en un polvorín clandestino ubicado en la comunidad de El Hielo dejó un hombre muerto y cinco más lesionados, informó el Gobierno municipal.

Explosión en taller de pirotecnia

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:00 horas en un predio localizado en el kilómetro 23 de la carretera Naucalpan–Toluca, en el paraje La Viga. De acuerdo con los reportes preliminares, el sitio operaba sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el manejo y almacenamiento de pólvora.

Al lugar acudieron elementos del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a hospitales de la zona a cinco hombres lesionados, de 18, 19, 20, 22 y 42 años de edad. En el sitio también se confirmó el fallecimiento de otro hombre.

Corporaciones de auxilio de los gobiernos municipal y estatal continúan en la zona para asegurar el área y descartar otros riesgos.

La autoridad local aseguró que mantendrá el apoyo a las personas afectadas y se mantendrá en coordinación con las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.

