Más Información

Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura

Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha Cantú: La historia detrás de su compra de Miss Universo y las acusaciones en su contra

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco

Identifican al sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca; medios de EU señalan que es de origen afgano

Identifican al sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca; medios de EU señalan que es de origen afgano

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

Luisa Alcalde reacciona a denuncia de panistas ante la CIDH; fueron a “arrodillarse ante el extranjero”, dice

El gobierno de Samuel García Sepúlveda anunció que en las vísperas de Navidad llevará a cabo el "Mercado Hecho en ", el cual busca impulsar a emprendedores locales.

Esta edición navideña, informó a través de un comunicado, se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas y se ubicará en la Nave Lewis dle Parque Fundidora.

Explicó que el acceso al mercado será gratuito e incluirá conferencias, paneles, shows navideños y más.

Lee también

Destacó que estas acciones tienen como objetivo visibilizar historias de emprededores principiantes y los programas de apoyo económico, capacitación y registro de marca disponibles en la Secretaría de Economía, como el Centro Hecho en Nuevo León y los programas Ella Emprende y Nuevo Impulso.

En el evento, al cual se espera participen 250 emprendedores, también se brindarán otros servicios, como:

  • Vacunación (BCG) y Afilicación Cuidar Tu Salud
  • Tarjeta Ayudamos
  • Inscripción en el registro de deudores alimentarios
  • Registro de tu empresa
  • Área para niños y lactarios
  • Rifas

Con ello el Gobierno de Nuevo León invitó a la población a visitar el mercado y comprar en él sus regalos para las fiestas decembrinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]