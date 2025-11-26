El gobierno de Samuel García Sepúlveda anunció que en las vísperas de Navidad llevará a cabo el "Mercado Hecho en Nuevo León", el cual busca impulsar a emprendedores locales.

Esta edición navideña, informó a través de un comunicado, se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas y se ubicará en la Nave Lewis dle Parque Fundidora.

Explicó que el acceso al mercado será gratuito e incluirá conferencias, paneles, shows navideños y más.

Destacó que estas acciones tienen como objetivo visibilizar historias de emprededores principiantes y los programas de apoyo económico, capacitación y registro de marca disponibles en la Secretaría de Economía, como el Centro Hecho en Nuevo León y los programas Ella Emprende y Nuevo Impulso.

En el evento, al cual se espera participen 250 emprendedores, también se brindarán otros servicios, como:

Vacunación (BCG) y Afilicación Cuidar Tu Salud

Tarjeta Ayudamos

Inscripción en el registro de deudores alimentarios

Registro de tu empresa

Área para niños y lactarios

Rifas

Con ello el Gobierno de Nuevo León invitó a la población a visitar el mercado y comprar en él sus regalos para las fiestas decembrinas.

