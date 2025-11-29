Así es Pesquería, municipio de Nuevo León donde se registró una explosión de pirotecnia

Más Información

La noche del pasado viernes 28 de noviembre se registró una provocada por pirotecnia guardada de manera ilegal dentro de una casa en el municipio de .

El percance ocasionó el despliegue de bomberos y personal de Protección Civil, ya que la explosión que dejó un saldo de tres personas fallecidas y seis lesionadas, provocó que tres viviendas colapsaran en su totalidad y otras 19 quedaran con daños parciales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, vecinos señalaron que el propietario de la vivienda donde se originó la explosión, almacenaba pirotecnia y vendía cohetes en el lugar.

Bomberos trabajan entre escombros tras una explosión provocada por pirotecnia almacenada de manera ilegal en una vivienda del municipio de Pesquería, Nuevo León. Foto: especial
¿Cómo es Pesquería, Nuevo León?

Pesquería es una localidad de Nuevo León que se localiza en la parte central del estado, el municipio fue fundado en 1629 por el Capitán Francisco de la Garza Falcón, originalmente bajo el nombre de Hacienda del Espíritu Santo.

Su nombre proviene del río Pesquería, que cruza su territorio y significa "lugar de pesca". Asimismo, otras actividades como la ganadería y la agricultura han impulsado la economía de este lugar.

Foto: Redes Sociales
Sin embargo, el crecimiento poblacional y económico de la región, actualmente se debe a la instalación de plantas industriales que han atraído la inversión extranjera, como KIA Motors.

KIA Motors. Foto: Archivo
*Con información de Marcela Perales

