La mañana de este jueves se registró un derrame de diésel en la zona de Azcapotzalco-La Villa, incidente que provocó el derrape de varias motocicletas que circulaban por la vialidad. Pese a lo aparatoso del hecho y a las caídas reportadas, ninguna persona requirió traslado hospitalario.

De acuerdo con las autoridades locales, el derrame se extendió varios metros sobre el pavimento, generando un riesgo inmediato para automovilistas y motociclistas que transitaban por el área. Elementos de emergencia acudieron de inmediato para apoyar a los conductores afectados y asegurar la zona.

Leer también: ¿Usas la Línea 1 del Metrobús? Toma tus precauciones porque habrá más cierres de estaciones por remodelaciones

En el lugar ya trabajan equipos de distintas dependencias, una pipa de Servicios Urbanos realiza el lavado del asfalto para eliminar los restos del combustible.

Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Tránsito y Policía Auxiliar participan en las maniobras y garantizan la seguridad vial mientras continúan los trabajos.

Personal de Conciliación y Arbitraje colabora en el llenado de la pipa para acelerar la limpieza del área.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr