Senado analiza renuncia de Gertz Manero; consideran asunto de “causa grave”, sigue En Vivo el debate

Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; Senado alista reanudación de sesión para dar trámite

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador “en un país amigo”

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

La mañana de este jueves se registró un en la zona de , incidente que provocó el derrape de varias motocicletas que circulaban por la vialidad. Pese a lo aparatoso del hecho y a las caídas reportadas, ninguna persona requirió traslado hospitalario.

De acuerdo con las autoridades locales, el derrame se extendió varios metros sobre el pavimento, generando un riesgo inmediato para automovilistas y motociclistas que transitaban por el área. acudieron de inmediato para apoyar a los conductores afectados y asegurar la zona.

En el lugar ya trabajan equipos de distintas dependencias, una pipa de Servicios Urbanos realiza el lavado del asfalto para eliminar los restos del combustible.

Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Tránsito y Policía Auxiliar participan en las maniobras y garantizan la seguridad vial mientras continúan los trabajos.

Personal de Conciliación y Arbitraje colabora en el llenado de la pipa para acelerar la limpieza del área.

