Más Información

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Se registra en la colonia Hipódromo Condesa en el cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo .

De acuerdo a las primeras versiones policiacas dos sujetos vestidos de trabajadores de obra dispararon contra un custodio de transporte de valores, se reporta una persona sin vida.

En breve más información

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]