Más Información
Transportistas y productores continúan negociación en Segob; "no nos van a doblar", advierte Adrián Lebaron
Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados
Se registra balacera en la colonia Hipódromo Condesa en el cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo a las primeras versiones policiacas dos sujetos vestidos de trabajadores de obra dispararon contra un custodio de transporte de valores, se reporta una persona sin vida.
En breve más información
Camión refresquero se estrella contra casa en CDMX: la vez que Yulay retó a la muerte en "La esquina del diablo"
mgm/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]