Se registra balacera en la colonia Hipódromo Condesa en el cruce de las calles Aguascalientes y Chilpancingo alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo a las primeras versiones policiacas dos sujetos vestidos de trabajadores de obra dispararon contra un custodio de transporte de valores, se reporta una persona sin vida.

En breve más información

mgm/cr