El Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón.
En X indicó que se trató de un sismo de magnitud 2.3 localizado en esta demarcación, de latitud 19.35 grados y longitud -99.24 grados, con una profundidad focal de 0 kilómetros.
Señaló que este movimiento se dio a las 7:49 horas con 21 segundos.
Por su parte, Sky Alert afirmó que el microsismo se detectó en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.
