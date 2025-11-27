Más Información

El Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un en la .

En X indicó que se trató de un sismo de magnitud 2.3 localizado en esta demarcación, de latitud 19.35 grados y longitud -99.24 grados, con una profundidad focal de 0 kilómetros.

Señaló que este movimiento se dio a las 7:49 horas con 21 segundos.

Por su parte, Sky Alert afirmó que el microsismo se detectó en la colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón.

