La alcaldía Álvaro Obregón informó que realiza labores de mitigación en la calle Paso Florentino, colonia La Mexicana, donde la tarde de este miércoles un camión de refrescos perdió el control y se impactó contra una vivienda.

Señaló que se colocará tapial en la vivienda afectada, donde el impacto del camión dejó un boquete de 1.60 por 1.80 metros, pero informó que los daños deberán ser cubiertos por la aseguradora de la empresa refresquera.

"Por instrucciones del alcalde, Javier López Casarín, le estamos dando todo el acompañamiento a la familia afectada”, dijo el director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gabriel Benavides.

Leer también: ¿Usas la Línea 1 del Metrobús? Toma tus precauciones porque habrá más cierres de estaciones por remodelaciones

Camión refresquero choca contra vivienda en Álvaro Obregón; dos adultos mayores resultan lesionados. Foto: Especial.

En un comunicado, la demarcación refirió que, en tanto, la zona se encuentra acordonada por elementos de Protección Civil mientras se realiza la limpieza de la calle, pues en el sitio quedan rastros de aceite.

Asimismo, comentó, personal de la Dirección de Obras retiró escombros que quedaron tras el accidente, producto del impacto de la unidad vehicular contra la vivienda, los bolardos de protección y la acera.

Agregó que a los automovilistas que intentan circular por ahí se les pide buscar alternativas viales.

Buscan prevenir otro incidente

La alcaldía aseguró que contactará a la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) capitalina para realizar mesas de trabajo en las que se analicen posibles soluciones ante los accidentes vehiculares que se registran en la calle, la cual registra una inclinación de 45 grados en algunos de sus tramos.

“Estamos buscando una mesa de trabajo con Semovi para que, en conjunto, podamos ver cuáles son las soluciones integrales que podemos dar para proteger la vida de las personas que viven aquí, de los conductores y de los peatones", agregó Gabriel Benavides.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr