Más Información
Inicia audiencia de “El Licenciado” y 7 escoltas por caso Carlos Manzo; acusado declara inocencia y denuncia tortura
Chocan ministros en la Corte ante petición de anulación de juicios concluidos; Yasmín Esquivel llama a respetar cosa juzgada
Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, habría traficado huachicol y armas; Loret de Mola detalla red ligada al narco
Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa
La noche de este miércoles, un fuerte estruendo alarmó a los vecinos de la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un camión de reparto de la empresa “Jarritos” perdiera el control y se estrellara contra la pared de un domicilio ubicado en Paso Florentino número 69, casi esquina con Paso Viejo.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad avanzaba sobre la calle cuando aparentemente el conductor perdió el control, lo que provocó que el vehículo se dirigiera hacia los barandales de las casas y golpeara con fuerza el muro de una vivienda. El impacto, realizado con una tarima cargada de refrescos, abrió un boquete en la pared y dejó decenas de envases tirados sobre el pavimento.
Lee también: Capacitan a personal de alcaldía Benito Juárez en primeros auxilios
Dentro del domicilio se encontraban dos adultos mayores un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 85 años quienes resultaron lesionados por el golpe y la vibración estructural generada por el choque.
Al lugar llegaron patrullas del sector, así como equipos de emergencia del ERUM, cuyo personal brindó atención médica inmediata a los dos habitantes afectados. Tras valorar su estado de salud, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.
Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para permitir las labores de emergencia y evitar riesgos adicionales, mientras personal especializado evaluaba posibles daños estructurales en el inmueble.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]