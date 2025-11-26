La noche de este miércoles, un fuerte estruendo alarmó a los vecinos de la colonia La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que un camión de reparto de la empresa “Jarritos” perdiera el control y se estrellara contra la pared de un domicilio ubicado en Paso Florentino número 69, casi esquina con Paso Viejo.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad avanzaba sobre la calle cuando aparentemente el conductor perdió el control, lo que provocó que el vehículo se dirigiera hacia los barandales de las casas y golpeara con fuerza el muro de una vivienda. El impacto, realizado con una tarima cargada de refrescos, abrió un boquete en la pared y dejó decenas de envases tirados sobre el pavimento.

Camión refresquero choca contra vivienda en Álvaro Obregón; dos adultos mayores resultan lesionados. Foto: Especial.

Lee también: Capacitan a personal de alcaldía Benito Juárez en primeros auxilios

Dentro del domicilio se encontraban dos adultos mayores un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 85 años quienes resultaron lesionados por el golpe y la vibración estructural generada por el choque.

Al lugar llegaron patrullas del sector, así como equipos de emergencia del ERUM, cuyo personal brindó atención médica inmediata a los dos habitantes afectados. Tras valorar su estado de salud, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

Camión refresquero choca contra vivienda en Álvaro Obregón; dos adultos mayores resultan lesionados. Foto: Especial.

Elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para permitir las labores de emergencia y evitar riesgos adicionales, mientras personal especializado evaluaba posibles daños estructurales en el inmueble.

🚨 Fuerte estruendo en La Mexicana, Álvaro Obregón: un camión de Jarritos perdió el control y se incrustó en una vivienda de Paso Florentino 69. El impacto abrió un boquete y dejó dos adultos mayores lesionados, aunque sin traslado🧯🚑#LaMexicana #Jarritos pic.twitter.com/xKFgOA9tUk — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) November 27, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dmrr/cr