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El mundo de la música se ha vestido de luto para despedir a Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de

El músico, de 64 años, falleció la tarde de este lunes tras permanecer varios días hospitalizado en su natal Argentina por complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de la ciudad de Mendoza, Diego Gareca, quien destacó su legado dentro del rock en español.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas de su fallecimiento, aunque se sabía que enfrentaba una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo.

En los últimos años, la salud de Staiti se había visto comprometida. En 2024, durante una visita de la banda a México, contrajo una bacteria intestinal que le provocó una fuerte deshidratación. A esto se sumaba su diagnóstico de enfermedad celíaca, padecimiento que afecta la absorción de nutrientes.

El guitarrista se mantuvo activo hasta hace poco. Una de sus últimas presentaciones fue en el Vive Latino 2026.

Staiti también estuvo detrás de algunos de los éxitos más grandes de la banda como “Lamento Boliviano”, “La muralla verde”, “Luz de día” y “Te vi en un tren”.

Su muerte se suma a una etapa sensible para la banda, especialmente tras la pérdida de Marciano Cantero (vocalista del grupo) en 2022.

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