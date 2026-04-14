Más Información

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

José Revueltas, el rescate de un autor fuera de su tiempo

José Revueltas, el rescate de un autor fuera de su tiempo

Hallan nuevos estilos de pinturas rupestres en obras del Tren México-Querétaro

Hallan nuevos estilos de pinturas rupestres en obras del Tren México-Querétaro

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

La agrupación Enanitos Verdes despidieron a su con un mensaje en el que destacaron su su entrega y su historia que quedará para siempre entre ellos y entre los fans,

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino murió este lunes a los 64 años tras estar internado en un hospital de Mendoza, informó su mánager .

En el comunicado que la agrupación compartió en sus redes confiesan el profundo dolor que les causa la muerte de Staiti.

Lee también:

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años", se lee.

La banda puntualiza que la familia del guitarrista agradece todos los mensajes de apoyo y amor que han recibido, y decidieron que no se realizarán un velatorio ni una ceremonia para Felipe Staiti.

Felipe Staiti en uno de sus últimos shows con Enanitos Verdes. Instagram enanitosverdes
Felipe Staiti en uno de sus últimos shows con Enanitos Verdes. Instagram enanitosverdes

"La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño".

Felipe Staiti tuvo sus últimos conciertos en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos en el mes de marzo. El 21 fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente, reveló William Ramírez, mánager de la banda.

Fundado en 1979, Enanitos Verdes se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicó 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejó himnos como "Lamento Boliviano" y "La muralla verde".

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada de YouTube Christian Nodal

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley posa sobre la arena y se luce con un bikini a rayas a los 60 años

[Publicidad]