Enanitos Verdes siguen juntos y "heridos pero vivos"

Tras el fallecimiento del vocalista Marciano Cantero el 8 de septiembre de 2022, la banda Enanitos Verdes, de la cual Marciano era compositor y voz principal, se vio en la necesidad de tomar una pausa para decidir qué seguía tras la partida de la identidad vocal del grupo.

“No hubo lugar para decir: ‘muere uno, mueren todos’, pero sí hubo una pausa para mirar y ver bien qué es lo que íbamos a hacer”, recuerda en entrevista Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes.

En ese momento empezaron a llegar invitaciones de bandas que querían hacer un homenaje al grupo argentino con covers para recordar el legado de Marciano, pero nunca fue opción para Staiti aceptar este tipo de propuestas.

“Querían que fuera yo a tocar, y pensé, ‘¿cómo voy a hacer un homenaje a mi mismo?’ Me están invitando a algo de lo que yo soy parte, entonces vi dos caminos: o me convierto en un eterno homenajeador de mí mismo o sigo haciendo lo que siempre he hecho y esto creemos que es lo más honesto”, cuenta.

Es por eso que dice, decidieron continuar con la banda. Además, Felipe dice que es la música es lo que ha ayudado a transitar el duelo y lidiar con la ausencia de Marciano.

“Siempre fuimos una banda, la música fue lo que siempre nos unió, desde esa aventura adolescente que comenzó en mi cuarto. Continuar es como mantener vivo ese lazo con Marciano, aunque individualmente es algo que me cuesta mucho, que es un día a día”.

Lo complicado para Felipe ha sido encontrarse en lugares donde compartió momentos junto a Marciano durante las giras, particularmente en Chicago, donde estuvieron antes de su fallecimiento.

“Fuimos al mismo hotel donde todavía estuvimos con él, tuve un shock porque sentí su presencia, volví un año atrás, fue duro, pero es ver de qué lado nos paramos del río, si me voy a poner sentimental no voy a salir de mi casa nunca, tengo que capitalizar esos momentos como un empuje. Bueno a pesar de todo acá seguimos, heridos pero vivos”, destaca.

Saben que será imposible suplantar lo que Marciano aportó a la banda, siendo su principal exponente.

“Obviamente Marciano era un cantante muy bueno, sobresaliente, pero a mí siempre me tocó cantar también. No me considero un cantante ni quiero imitarlo, nadie puede suplantarlo. Si bien nadie es indispensable, hasta cierto punto todos somos irremplazables, porque como él no va a haber otro”.

La banda tendrá un concierto en la Ciudad de México el 29 de noviembre en el Pepsi Center, país al que consideran su segunda casa.

“Vivimos un montón de situaciones en México, creo que las anécdotas más lindas son con respecto a la comida, a Marciano no le gustaba el picante y en México te dicen ‘no pica’ y siempre va picar en algún punto. Una vez pidió una hamburguesa ‘sin nada’ y literalmente le trajeron sólo los dos panes, un ataque de risa fue esa ocasión”, cuenta.

Felipe detalla que la banda prepara material inédito y otros temas regrabados junto a Marciano.