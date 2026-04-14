La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

El rock latino, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, quien falleció en un hospital de Mendoza, Argentina tras complicaciones de salud derivadas de un virus que adquirió el año pasado en Colombia.

Para los amantes del rock esta pérdida representa un duro golpe, pues apenas en septiembre de 2022 murió Marciano Cantero (Horacio Eduardo Cantero Hernández), vocalista, bajista y líder de la banda. tenía 62 años, tuvo complicaciones derivadas de una infección renal.

Ahora, tras la muerte de Staiti, agrupaciones como Hombres G lo despidieron con un emotivo mensaje en el que recordaron su reciente encuentro el año pasado en Estados Unidos, así como sus múltiples colaboraciones a lo largo del tiempo.

"Hoy nos despertamos con una noticia que nos deja sin palabras.Se nos ha ido nuestro hermano del alma, Felipe Staiti.Aún nos cuesta creerlo…El año pasado tuvimos la suerte de compartir gira con él y con Enanitos Verdes por Estados Unidos… kilómetros, escenarios y momentos que hoy cobran aún más valor.Aún con el corazón encogido por la pérdida de Marciano Cantero hoy se nos vuelve a romper algo muy dentro. Se va uno de los grandes guitarristas del rock en nuestro idioma, pero sobre todo, se va una persona maravillosa. Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido. Nuestro abrazo más fuerte para su familia, para sus hijos, y para su banda, Enanitos Verdes siempre fiel. Buen viaje, hermano D.E.P.".

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza, más conocido como Coti Sorokin, Coti Espasa o simplemente Coti externó su desconcierto por la inesperada partida de Staiti, amigo y colega con quien se acompañó en el camino artístico de la música.

"Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar. ¿Como que así? me enteré que te fuiste. Todavía no lo estoy creyendo. Sigo buscando y sigo encontrando. Negro hermano de tanta música, de tanta guitarra. Te voy a extrañar Feli querido. De Tantos vinos que nos hicimos juntos. A los comienzos a los finales. tantas tocadas juntos. Tantas canciones que nos hicimos. Discos enteros negro. Te voy a extrañar. Quien se esperaba que te vayas así. Negro. Te voy a extrañar mucho. Estos días te estaba pensando, ¿como te fuiste así? .Te pensaba por Luz de día , por Esta mañana , por tantas páginas que nos hicimos. Feli querido. Que fragilidad. Te voy a llevar en mi y en lo que hicimos juntos para siempre. Gracias por eso. Negro querido Feli RiP".

El Tri, liderada por Alex Lora, lo reconoció como compañero de muchas batallas en el rock and roll, y le deseó consuelo a sus familiares y amigos de los Enanitos Verdes.

"Con muchísima tristeza y consternación lamentamos el fallecimiento de Felipe Staiti compañero de muchas batallas en el rocanrol. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y a los músicos de los Enanitos Verdes.Dios les mande consuelo. Q.E.P.D."

[Publicidad]