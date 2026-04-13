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El director general del Metro, , informó que, tras una reunión con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, se lograron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 líneas de la red.

En redes sociales, Rubalcava detalló que alcanzaron acuerdos relevantes para fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores.

“La seguridad de las y los usuarios seguirá siendo nuestra máxima prioridad. A partir de mañana, el servicio operará con total normalidad. Seguiremos trabajando en equipo en favor de la Ciudad de México”, comentó.

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En un comunicado, se precisó que la Dirección General y la representación sindical coincidieron en la importancia de trabajar en equipo a favor del fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora.

Adrián Rubalcava Suárez, y Fernando Espino Arévalo resaltaron la disposición al diálogo por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para dar respuesta a los planteamientos sindicales, en pro del público usuario.

Rubalcava Suárez destacó que existe coincidencia con la representación sindical y es prioridad de la jefa de Gobierno dar mantenimiento a las vías y trenes, así como en la operación. A la vez, refrendó el compromiso de la administración para hacer equipo con los trabajadores del organismo, quienes sin duda hacen una labor extraordinaria.

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