El PAN Ciudad de México alista un paquete más de propuestas hacia el Mundial y en esta ocasión, se plantea una agenda en materia de seguridad pública para capitalinos y turistas, Protección Civil para cuidar a los asistentes al Fant Fest y empleo juvenil formal.

Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN CDMX, precisó que estas nuevas propuestas se suman a las anteriores sobre movilidad, transporte público y cobro de impuesto a turistas para mejorar infraestructura a corto y largo plazo en CDMX.

“En el PAN estamos preocupados por la magnitud e impacto de lo que es el Mundial. Por eso planteamos un modelo de seguridad coordinado y especializado con señalización obligatoria, visible y luminosa, instalación de módulos médicos, protocolo especializado contra violencia de género, instalación de Puntos Violeta y un sistema de monitoreo inteligente”, dijo.

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Asimismo, los panistas exhortaron a autoridades e iniciativa privada a garantizar empleos dignos, con prestaciones y seguridad social para jóvenes de entre 18 y 29 años durante el evento.

En este sentido, la líder panista recordó que el Gobierno CDMX contó con cuatro mil millones de pesos para prepararse rumbo al Mundial 2026, pero cerca de la mitad se gastó en un paso elevado de utilidad cuestionable, 186 millones en la ciclovía de Tlalpan y el resto en la adquisición de vagones del Tren Ligero, 30 mil cámaras y la remodelación de estaciones de la Línea 2 del Metro.

Además, se anunció la construcción y remodelación de 500 canchas, de las cuales, al día de hoy, apenas se ha avanzado al 27%; y la realización de 100 murales, con un avance de apenas 8%. “No se conoce cuánto recurso se ha destinado en la Ciudad de México este programa Mundial Social ni si se encuentra dentro de los cuatro mil millones destinados a las obras de preparación”.

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“Hoy vemos, a menos de dos meses de qué se lleve a cabo el Mundial, que la Ciudad de México no da el ancho. Es el último llamado en el cual podemos todavía tener tiempo para poder sacarlas, nosotros queremos que las cosas pasen y pasen por el bien”, comentó.

Al respecto, el diputado local Andrés Atayde, advirtió que la Ciudad de México sigue sin estar lista para el Mundial, pues enfrenta rezagos importantes de cara a esta gesta deportiva, no solo en términos de logística y organización, sino también en gobernabilidad y atención a las demandas ciudadanas.

Señaló que los problemas cotidianos, como la movilidad, la seguridad y la falta de coordinación en eventos masivos, evidencian que la capital no está lista para un evento de tal magnitud. Además, destacó que existe una creciente inconformidad social y una falta de apertura del gobierno para escuchar a distintos sectores.

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Atayde respaldó la postura del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, de no autorizar los FIFA Fan Fest a menos de contar con recursos para ello, y presentó una propuesta integral del PAN para crear una bolsa de mil 500 millones de pesos que permita a todas las alcaldías de la CDMX atender las exigencias extraordinarias del Mundial mediante criterios técnicos, como la capacidad hotelera y la demanda de servicios, garantizando así una mejor experiencia para habitantes y visitantes.

“La Ciudad de México no está lista para el Mundial, y no lo decimos solo desde la oposición, lo vivimos todos los días; si el gobierno quiere delegar responsabilidades extraordinarias a las alcaldías, tiene que acompañarlas con recursos extraordinarios, porque con presupuestos ordinarios no se puede enfrentar un evento de esta magnitud”, sostuvo.

Subrayó que el Mundial representa una oportunidad histórica que el gobierno capitalino está desaprovechando por falta de planeación estratégica, ya que no se están generando condiciones para que la derrama económica y el empleo trasciendan el corto plazo.

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En su oportunidad, la diputada Lizzette Salgado alertó que, a 59 días del inicio del Mundial, la Ciudad de México carece de avances claros, planeación estructurada y transparencia en la información, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad real de organización. Señaló que, aunque se han hecho anuncios, no existe una estrategia integral visible ni claridad sobre obras, tiempos o responsables.

Mario Sánchez advirtió que la Ciudad de México enfrenta serias deficiencias estructurales que van más allá de la organización del evento, señalando que lo que debería ser una oportunidad de desarrollo se ha convertido en un foco de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos, la falta de planeación y la ausencia de resultados visibles.

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