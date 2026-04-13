El paro escalonado de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro afectó este lunes a estudiantes que se trasladaban hacia Ciudad Universitaria, quienes enfrentaron retrasos, saturación y largas filas en distintas estaciones en la Línea 3.

Desde temprana hora, la Línea 3 del Metro presentó alta afluencia, con tiempos de espera de entre 15 y 20 minutos y trenes completamente llenos, lo que impidió que varios usuarios pudieran abordar.

Entre la multitud, estudiantes avanzaban apresurados, intentando abrirse paso para llegar a tiempo a sus clases, mientras otros optaban por correr entre pasillos y escaleras ante la incertidumbre del servicio.

Monserrat Ávalos, estudiante de la Facultad de Filosofía en Ciudad Universitaria, tomó el Metro alrededor de las 8:30 horas; sin embargo, señaló que llevaba cerca de 25 minutos de retraso debido a la falta de trenes y alta afluencia.

Lee también Venustiano Carranza impulsa arte urbano femenino; más de 200 artistas intervienen muros del Archivo General de la Nación

Detalló que su recorrido normalmente le toma alrededor de 30 minutos, pero en esta ocasión casi alcanzó la hora; añadió que las afectaciones no solo implican más tiempo de traslado, sino también complicaciones en su rutina diaria y académica.

“Y sí te haces mucho, y a uno obviamente le va a afectar diariamente”, comentó.

Recordó que el viernes pasado salió de la universidad a las 21:00 horas, pero no logró abordar un tren sino hasta las 22:00, debido a la saturación.

“Hay veces que tienes que dejar pasar varios trenes porque simplemente no cabes, aunque lleves mucho tiempo esperando”, agregó.

Lee también Retrasos en el Metro de la CDMX generan desesperación entre usuarios; trenes tardan hasta 9 minutos en pasar

Por su parte, Diego Ángel García, estudiante de ingeniería, mencionó que realizó un transbordo en la estación Hidalgo, el cual describió como una “travesía” por la gran cantidad de personas.

Relató que, aunque este lunes la espera fue menor en comparación con el viernes pasado, cuando aguardó hasta hora y media, explicó que enfrentó un tiempo aproximado de 30 minutos para abordar, cuando normalmente no supera los 10 minutos.

“Sí avanzas, pero muy lento, y todo el tiempo estás empujando o esquivando gente”, comentó.

Indicó que ha considerado salir con hasta dos horas de anticipación para llegar a sus clases, aunque expresó su molestia por tener que modificar su rutina.

Lee también ¡Elige su nombre! Abren votación para jirafa bebé del zoológico de Aragón; sobrevivió tras ser rechazada al nacer

“Da coraje tener que salir antes por algo que no depende de ti”, señaló.

En estaciones como Centro Médico, Hidalgo y Zapata se observó largas filas en los andenes, donde los usuarios aguardaban varios trenes sin lograr subir.

Sobre la estación Universidad se apareció personal de seguridad, además de largas filas de estudiantes y profesores que corrían para intentar llegar a tiempo a sus clases.

Ángel Jesús Santiago Balderas, quien se dirigía a Ciudad Universitaria para realizar su servicio social, afirmó que la situación “es casi la misma” que, en días anteriores, con trenes llenos y tiempos de espera prolongados.

Explicó que el trayecto fue incómodo debido a la saturación y la lentitud del servicio, además de que en varias estaciones los usuarios se acumulaban sin poder abordar.

Lee también “Perdí más de media hora”; usuarios relatan caos y retrasos por paro escalonado en Línea A del Metro

“Es complicado porque tienes horarios que cumplir y no sabes si vas a llegar a tiempo”, comentó.

Añadió que la incertidumbre ya forma parte de su rutina.

“A veces piensas que ya sabes cuánto te haces, pero con esto todo cambia”, concluyó.

Gustavo, quien abordó en la estación Zapata con dirección a Universidad, señaló que llegó 20 minutos tarde a su primera clase de las 8:00 horas, luego de que su tiempo de espera se duplicara.

Lee también Director del Metro retoma diálogo con sindicato; buscan acuerdos para restablecer operación

“Yo creo que normalmente me hago unos diez minutos, ya exagerado, pero ahora sí fueron como 25 o un poco más”, explicó.

El estudiante agregó que este era su primer día de clases tras el periodo vacacional, lo que aumentó su preocupación.

“Sí te estresa porque quieres empezar bien y desde el primer día ya vas tarde”, mencionó.

Ante esta situación, se prevé que la tarde de este lunes el director general del Metro, Adrián Rubalcava, sostenga un diálogo con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan normalizar la operación del servicio en toda la red.

Lee también Activistas del Refugio Franciscano bloquean Reforma e Insurgentes; manifestantes provocan caos vial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr