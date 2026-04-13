Este lunes, en la Ciudad de México se tienen previstas una serie de movilizaciones sociales, marchas y concentraciones en distintos puntos, encabezadas por organizaciones civiles, colectivos y ciudadanos que demandan atención a diversas problemáticas sociales, económicas y de justicia.

La organización Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) convocó a una marcha a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino a la Secretaría de Gobernación, ubicada en la colonia Juárez. La protesta se enmarca en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, conmemorado el pasado 10 de abril, así como en el Día Internacional de los Presos Políticos, que se recuerda el 17 de abril.

Los manifestantes exigirán “tierra, justicia y libertad”, acompañados por diversas organizaciones sociales como el Frente Popular de la Montaña, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), entre otras.

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Desde temprana hora, a las 07:00, el Comité de Apoyo al Refugio Franciscano A.C. realiza un plantón en el Monumento a Cuauhtémoc, sobre Paseo de la Reforma, con bloqueos previstos en dos horarios: de 07:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00 horas. Los manifestantes demandan al Gobierno capitalino el regreso de animales al refugio.

Desde las 06:30 horas, habitantes de la alcaldía Tlalpan se concentran en la caseta México-Cuernavaca para expresar su inconformidad por presuntas fallas en el suministro de energía eléctrica atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad, así como por deficiencias en el acceso al agua potable.

A las 11:45 horas, trabajadoras sexuales independientes acudirán al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, en Xochimilco, para acompañar a una mujer trans, víctima de un intento de feminicidio. Las manifestantes exigirán justicia, reparación del daño y una sentencia contra el presunto agresor.

A las 15:00 horas se llevará a cabo una asamblea estudiantil en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del Instituto Politécnico Nacional, convocada por la Promotora Democrática Docente de la Sección LX del SNTE. Durante el encuentro se abordarán problemáticas como el retraso en el pago de becas, adeudos a trabajadores y deficiencias en servicios básicos dentro de la institución.

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Más tarde, a las 18:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 realizará una asamblea organizativa en el Ángel de la Independencia, con miras a las actividades del denominado “4:20 Nacional”, en la que promoverán la regulación del consumo de cannabis, así como condiciones de seguridad, trato digno y libertad de cultivo.

El Grupo de Acción Revolucionaria mantendrá presencia durante el día en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde exigirán atención a demandas de comunidades de la Montaña relacionadas con vivienda, acceso a agua potable y pavimentación.

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