Habitantes de la alcaldía de Tlalpan realizan un bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Los inconformes protestan por deficiencias en la prestación del servicio del agua y de electricidad.

Protesta en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Osmar Alvarado

Según las pancartas, rechazan la instalación de medidores testigo, pero piden electrificación.

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También que haya servicio de agua a los diferentes parajes.

La alternativa vial es la carretera México-Cuernavaca.

#PrecauciónVial | Continúa bloqueo en ambos sentidos de la Autopista México-Cuernavaca a la altura de la Caseta de Cobro, por manifestantes. #AlternativaVial Carretera México-Cuernavaca. pic.twitter.com/gDHxqTj892 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 13, 2026

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