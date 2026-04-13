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Habitantes de la alcaldía de Tlalpan realizan un bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.
Los inconformes protestan por deficiencias en la prestación del servicio del agua y de electricidad.
Protesta en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Osmar Alvarado
Según las pancartas, rechazan la instalación de medidores testigo, pero piden electrificación.
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También que haya servicio de agua a los diferentes parajes.
La alternativa vial es la carretera México-Cuernavaca.
mahc/LL
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