Más Información

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí

Paro en el Metro CDMX hoy 13 de abril; sindicato retoma protestas, sigue las actualización aquí

Contienen derrame en refinería de Pemex en Deer Park; limpieza total tardará 2 días

Contienen derrame en refinería de Pemex en Deer Park; limpieza total tardará 2 días

Sheinbaum celebra posición cristiana del Papa León ante diferencia con Trump; reitera llamado a la paz

Sheinbaum celebra posición cristiana del Papa León ante diferencia con Trump; reitera llamado a la paz

VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

Ismael Burgueño encabeza interna de Morena hacia 2027

Habitantes de la realizan un bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro, lo que ha generado afectaciones viales en la zona.

Los inconformes protestan por deficiencias en la prestación del y de electricidad.

Protesta en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Osmar Alvarado
Protesta en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: Osmar Alvarado

Según las pancartas, rechazan la instalación de medidores testigo, pero piden electrificación.

Lee también

También que haya servicio de agua a los diferentes parajes.

La alternativa vial es la .

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]