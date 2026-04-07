Más Información

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Mérida, Yucatán. - El presidente de Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (INDEX) en Yucatán, Ángel López Rodríguez, afirmó que la llegada de la obligará al sector industrial a enfrentar fuertes pérdidas económicas debido a los apagones que afectan la producción.

“Desde hace varios años, los apagones durante la temporada de calor provocan a las maquiladoras y a la industria y este año no será excepción”, indicó.

Ante esta situación, manifestó que las industrias yucatecas se han reunido con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a quienes pidieron les informen de manera anticipada sobre los cortes de electricidad programados.

Lee también

Señaló que los apagones no solo son frecuentes, sino que impactan directamente la producción, obligando a las empresas a implementar medidas emergentes para evitar paros totales.

Comentó que este año, ya se registró el primer apagón, pues a mediados de marzo tuvo lugar una , por casi dos horas en la zona industrial.

“Este apagón obligó a un par de maquiladoras a reprogramar dos horas extra durante el fin de semana para recuperar el tiempo perdido, generando costos adicionales inmediatos”, puntualizó.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]