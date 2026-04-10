La tarde de este viernes 10 de abril, agricultores decidieron retirarse de la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la falta de consensos con el gremio transportista para ingresar a una mesa de diálogo, y ante las condiciones que denunciaron les pidió el gobierno federal para liberar los tramos que aún mantienen bloqueados en algunas partes del país.

Ante el cierre de la Segob con candados y cadenas, los productores del campo amagaron con boicotear el Mundial de la Copa FIFA 2026 si no son cumplidas sus demandas.

“Y este es mensaje para el gobierno: Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo (...). Es el gobierno el responsable de lo que suceda de aquí en adelante”, dijo Baltazar Valdez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

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Acusó que los recursos para el campo están siendo destinados al evento deportivo.

Los campesinos señalaron que llevan cuatro meses de negociaciones con autoridades federales y no han logrado ningún acuerdo.

En la Segob fueron cerrados los accesos con candados y cadenas, ante la presencia de agricultores que exigían ser atendidos por autoridades del gobierno federal.

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Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que aunque tenían agendada una mesa de diálogo con las autoridades federales, no se les permite el acceso, además denunciaron agresiones del gobierno de Tlaxcala en su paro nacional de días pasados.

"No vemos ningún diálogo a pesar de que habemos más de 60 personas que son integrantes del Frente Nacional a nivel República. No es posible que no se nos de la atención a toda la gente que se está concentrando aquí, se nos hace una vil tomada de pelo", acusaron.

Horacio Gómez, líder de los agricultores en Baja California, condenó que el gobierno de Tlaxcala haya actuado contra los manifestantes el pasado lunes.

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David Estévez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), dijo a EL UNIVERSAL que esperaban ser atendidos en conjunto con los productores del campo.

"Los funcionarios dicen que no pueden recibir a 65 personas, pero nosotros decimos: 'es que vienen de muchos lados'. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo que los que vamos a participar en el diálogo, máximo somos como seis; tres campesinos y tres de nosotros", dijo el líder de la ANTAC.

Reiteró que sus demandas son más seguridad para transportistas, cese a las extensiones y mejor precio del combustible.

🗣️ "Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo"



Agricultores deciden retirarse de la Segob ante falta de acuerdos para una mesa de diálogo y amagan con boicotear la Copa del Mundo en México



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