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Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el , aseguró que “vamos bien” y ya se tienen los compromisos cumplidos, a 62 días de la inauguración del gran .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Cuevas destacó los ensayos que se tuvieron en las ciudades sede Monterrey y Guadalajara, donde se jugaron los partidos de repechaje.

Roa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó los avances del Mundial Social, con reconstrucción, mantenimiento y construcción de canchas y murales en el país.

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Reportó que van mil 828 canchas que ya están en proceso de terminar, de 3 mil 612 planeadas.

Estamos cuidando los avances para que todo esté de manera muy clara y transparente, dijo la titular de la Segob.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó la construcción y rehabilitación de canchas en todo el país y los mecanismos de obra comunitaria para involucrar a los vecinos y las vecinas.

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Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que ha sido un éxito el Mundial Social, y destacó la Copa Escolar y la Copa Conade.

Se están promoviendo en todo el país el Mundial Social y se incluyen a las comunidades indígenas y afomexicanas, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

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