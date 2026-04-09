En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue presentada la campaña “MUNDIAL SIN TRATA”, una iniciativa enfocada en la prevención, identificación y reporte de posibles casos de trata de personas durante el desarrollo del evento.

La estrategia es impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la organización SINTRATA, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la empresa Uber.

De acuerdo con la información presentada, la campaña está dirigida a personas que laboran en sectores como turismo, transporte y salud, con el objetivo de facilitar la detección de posibles situaciones de trata y promover su reporte a la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000), operada por el Consejo Ciudadano.

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La implementación se prevé a partir de junio de 2026 y durante el Mundial, con alcance nacional y énfasis en ciudades sede y destinos turísticos con alta afluencia de visitantes. Contempla el uso de herramientas informativas y materiales adaptados a distintos sectores, así como la participación de empresas, organizaciones civiles e instituciones públicas.

Entre las organizaciones y empresas que se han sumado se encuentran Airbnb, la Organización Internacional para las Migraciones y Save the Children. Asimismo, la iniciativa busca reforzar la difusión del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo, promovido por la Secretaría de Turismo.

Según datos expuestos durante la presentación, a nivel mundial se estima que 50 millones de personas son víctimas de trata y otras formas de explotación. En México, se calcula que hasta el 96% de los casos no se reportan. La explotación sexual concentra la mayor proporción de casos, seguida del trabajo forzado.

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También se señaló que, en el contexto de eventos masivos como la Copa Mundial, pueden incrementarse los riesgos asociados a este delito debido al aumento en la movilidad y la concentración de personas.

La campaña se basa en una colaboración iniciada en 2018 entre organizaciones civiles, organismos internacionales y el sector privado, orientada a fortalecer la información y los mecanismos de reporte ciudadano, incluyendo herramientas digitales y canales de atención confidenciales.

Finalmente, se informó que la Línea Nacional contra la Trata de Personas ofrece atención, orientación y canalización de casos de manera segura y confidencial, como parte de las acciones para fortalecer la detección de este delito en el país.

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