El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la plataforma DiDi celebraron un convenio para combatir la trata de personas de cara a la Copa Mundial de Futbol.

Alejandro Escobedo, representante Legal de DiDi en México, explicó que a través de la campaña Tarjeta Azul, los conductores y usuarios pueden denunciar posibles casos de trata.

"DiDi y Unicef unen fuerzas para impulsar la iniciativa Tarjeta Azul, a través de ella buscamos sensibilizar a conductores y pasajeros con información clara y accesible para prevenir, detectar y denunciar cualquier caso de riesgo para la niñez".

Con la tarjeta, dijo, se pone a disposición de choferes y usuarios números telefónicos de denuncia y un código QR a través del cual se habilita un mecanismo de fácil uso para denunciar casos que involucren a menores de edad en situación de riesgo.

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Laurent Duvillier, jefe de comunicación de Unicef México, dijo que los eventos deportivos masivos, como la Copa Mundial de Futbol, son una oportunidad para que los delincuentes cometan abusos contra menores.

"Sabemos que en grandes eventos deportivos representan oportunidades para la niñez, pero también conllevan riesgos, y uno de estos riesgos es la explotación sexual infantil, con la llegada de millones de turistas, tanto mexicanos como extranjeros a México, aumentará este riesgo".

Aseguró que desde la Unicef se tiene comprobado desde hace décadas que en cada uno de los mundiales se cometen este tipo de crimenes.

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