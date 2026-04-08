Alrededor del mediodía de hoy, personal de operación y seguridad del Metro coordinó el retiro de un tren en la estación Salto del Agua de la Línea 1. El incidente ocasionó crisis nerviosa en usuarios.

Los primeros reportes indican que el incidente derivó de un corto circuito, probablemente ocasionado por un objeto metálico ajeno a las vías. El Metro detalló que el área de incidentes relevantes tomó conocimiento del hecho para realizar la investigación técnica respectiva.

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La situación provocó crisis nerviosas entre los usuarios. Foto: Captura de Google Maps

También aseguró que no se registraron personas lesionadas, sin embargo, efectivos de Protección Civil y Seguridad Industrial dieron primeros auxilio a tres usuarios que registraron crisis nerviosa, mismas que se retiraron por sus propios medios.

Al momento, la circulación de los trenes es continua en la Línea 1 y en el resto de la red.

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