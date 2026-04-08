La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos, detenciones prolongadas y avance lento en las líneas 2, 3, 8, 12 y A, lo que generó inconformidad entre los pasajeros.

¿Qué líneas del Metro son las afectadas?

Linea 8

En la Línea 8, los usuarios manifestaron su molestia por detenciones constantes y la falta de avance de los trenes: “Línea 8 detenidos como siempre, ya muévanse, esto nos afecta la afluencia”, escribió un usuario, mientras que otro cuestionó: “¿Alguien sabe ahora por qué está detenido el servicio en Línea 8?”.

El STC respondió: “Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8”.

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Linea 2

En la Línea 2, las quejas se centraron en el tiempo prolongado de espera entre estaciones: “¿Por qué se detiene tanto tiempo entre estaciones de la Línea 2?”, señaló un usuario, otro agregó: “Pues ya muévete en la Línea 2 del Metro, llevo más de cinco minutos parado en Pino Suárez y no avanza”.

El STC indicó: “Buen día. Se realiza revisión a un tren en la Línea 2, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”.

Linea A

En la Línea A, los usuarios denunciaron la falta de salida de trenes desde la terminal La Paz: “¿Cuál es el pretexto en la Línea A? ¡El tren no sale de La Paz!”, expresó un pasajero; otro cuestionó: “¿Qué pasa con la Línea A dirección La Paz? No llega ningún tren”.

El Metro explicó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. La marcha se normaliza de manera gradual”.

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Línea 3

En la Línea 3, los reportes indicaron que, aunque los trenes no presentaban saturación, el avance era irregular con constantes detenciones: “La L3 va un poco lenta, se detiene entre estaciones por un minuto y no va llena, esto de Indios Verdes a Universidad”, comentó un usuario, otro señaló: “Línea 3 dirección Universidad, como todos los días hace base en cada estación de 5 a 10 minutos”.

Línea 12

En la Línea 12, los pasajeros también reportaron marcha lenta desde la terminal Tláhuac y falta de trenes suficientes. “La Línea 12 va lento desde Tláhuac”, escribió un usuario, mientras que otro pidió: “Manden más vagones, la Línea 12 está bien lenta, luego desayunan”.

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