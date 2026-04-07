Más Información

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

Senado perfila ratificación de Velasco en SRE; dice que informe de la ONU “no se ajusta a la realidad"

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

FOTOS: NASA publica foto de "puesta de la Tierra" tomada por Artemis II; astronautas inmortalizan un "atardecer" del planeta

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro; algunas las usaban para outsourcing, acusa

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

La jefa de Gobierno, , encabezó el arranque de cinco proyectos de “vivienda en conjunto” con los que se construirán 250 viviendas en colonias céntricas de la , para lo que se anunció una inversión de .

Dos de los proyectos estarán ubicados en la colonia Guerrero y tres más en la colonia Centro, en beneficio de unas 900 personas.

“Se trata de una inversión de mil millones de pesos, que hace el Gobierno de la ciudad para construir y rehabilitar 250 viviendas que van a beneficiar a 900 personas; y se trata de la construcción de 17 mil metros cuadrados, que inicia hoy toda la obra y se dio prioridad a las familias con arraigo vecinal; es decir, a las familias que han vivido aquí y que han enfrentado, como sabemos, una situación difícil”, expresó.

Lee también

Al encabezar la colocación de la primera piedra de dichos proyectos, Brugada Molina se comprometió a construir 4 mil 500 viviendas en el Centro Histórico de la CDMX, solo en este año; afirmó que serán viviendas muy por debajo del valor del mercado, asequibles y dignas para la población.

“Construir vivienda en el centro de la ciudad tiene como objetivo garantizar una mejor vivienda y una vida digna para la población, eso es lo que queremos, que se construya vivienda social, aquí en el centro. Hay que combatir la gentrificación y hay que combatir el despoblamiento que ha tenido el centro, de años atrás”, precisó.

Asimismo, la mandataria adelantó que en los próximos días presentará un programa con 100 acciones que prevé realizar su administración “para el florecimiento del Centro Histórico.

Lee también

“Una de nuestras prioridades, es lograr que el Centro Histórico pueda recuperarse como un espacio vivo, que podamos cuidar el patrimonio cultural de México, que está en el Centro Histórico, un patrimonio cultural de la humanidad. Aquí en el Centro Histórico está la cuna de la nación, emblemática por toda su historia”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]