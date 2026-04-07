La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el arranque de cinco proyectos de “vivienda en conjunto” con los que se construirán 250 viviendas en colonias céntricas de la Ciudad de México, para lo que se anunció una inversión de mil millones de pesos.

Dos de los proyectos estarán ubicados en la colonia Guerrero y tres más en la colonia Centro, en beneficio de unas 900 personas.

“Se trata de una inversión de mil millones de pesos, que hace el Gobierno de la ciudad para construir y rehabilitar 250 viviendas que van a beneficiar a 900 personas; y se trata de la construcción de 17 mil metros cuadrados, que inicia hoy toda la obra y se dio prioridad a las familias con arraigo vecinal; es decir, a las familias que han vivido aquí y que han enfrentado, como sabemos, una situación difícil”, expresó.

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Al encabezar la colocación de la primera piedra de dichos proyectos, Brugada Molina se comprometió a construir 4 mil 500 viviendas en el Centro Histórico de la CDMX, solo en este año; afirmó que serán viviendas muy por debajo del valor del mercado, asequibles y dignas para la población.

“Construir vivienda en el centro de la ciudad tiene como objetivo garantizar una mejor vivienda y una vida digna para la población, eso es lo que queremos, que se construya vivienda social, aquí en el centro. Hay que combatir la gentrificación y hay que combatir el despoblamiento que ha tenido el centro, de años atrás”, precisó.

Asimismo, la mandataria adelantó que en los próximos días presentará un programa con 100 acciones que prevé realizar su administración “para el florecimiento del Centro Histórico.

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“Una de nuestras prioridades, es lograr que el Centro Histórico pueda recuperarse como un espacio vivo, que podamos cuidar el patrimonio cultural de México, que está en el Centro Histórico, un patrimonio cultural de la humanidad. Aquí en el Centro Histórico está la cuna de la nación, emblemática por toda su historia”, señaló.

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