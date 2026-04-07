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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que 614 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social "El Torito" por haber superado el límite permitido en la prueba de alcohol o Alcoholímetro, del 27 de marzo al seis de abril.

Además, 604 vehículos fueron llevados a un depósito vehicular.

La SSC comunicó que en el mencionado periodo se realizaron 110 mil 953 pruebas AlcoStop (de ambiente interior del vehículo) y mil 704 pruebas de alcoholemia (aire espirado) como parte del Programa Conduce sin Alcohol de Semana Santa.

Más de 600 conductores al “Torito” en CDMX;. Foto: Especial
Más de 600 conductores al “Torito” en CDMX;. Foto: Especial

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