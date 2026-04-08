Las lluvias que se registraron la tarde y noche de este martes 7 de abril en la Ciudad de México dejaron un volumen de más de 4.1 millones de metros cúbicos, así como 17 encharcamientos en distintos puntos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

El nivel máximo de precipitación se presentó en las estaciones pluviométricas Rebombeo La Quebradora con 15.75 mm y Ejército de Oriente con 8 mm, en Iztapalapa; La Caldera con 14.25 mm en los Reyes Acaquilpan, y San Joaquín con 13 mm en Naucalpan, Estado de México; Triángulo con 12 mm, IP San Antonio Periferico con 10.25 mm, Zarco con 9.5 mm y en Universidad con 9 mm en la alcaldía Álvaro Obregón.

Al corte de las 21:00 horas, personal de la dependencia había atendido 16 de los 17 encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón (1), Azcapotzalco (1), Coyoacán (1), Iztapalapa (12), Tláhuac (1) y Venustiano Carranza (1).

Lee también AICM reporta filtraciones de agua en Terminal 1 por fuertes lluvias en la CDMX; aseguran atención inmediata

Para atender las afectaciones, se desplegó a un equipo conformado por 97 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 29 equipos de maquinaria entre vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, hércules, pipas agua tratada, cajas secas, estacas y pick up/sedán.

Afectaciones en Iztapalapa

En un comunicado, la dependencia a cargo de José Mario Esparza precisó que respecto a las afectaciones que se registraron en Iztapalapa, la Dirección de Contacto Vinculación Ciudadana junto con el área operativa de la Dirección Ejecutiva de Drenaje, realizaron recorridos en los puntos registrados con encharcamiento para levantar el censo de posibles afectaciones en predios y dar atención oportuna a la ciudadanía.

Para el reporte en el Cruce del Eje 6 y la Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia 2a Ampliación Santiago Acahualtepec, personal de Segiagua verificó el funcionamiento de la red para el desfogue del agua y no requirió intervenir con maquinaria; la vialidad quedó restablecida alrededor de las 20:00 horas.

Lee también Lluvia de este martes provoca inundaciones en Iztapalapa; colonia Ejército de Oriente, de las más afectadas

Mientras que en la colonia Ejército de Oriente, además de acudir con equipos hidroneumáticos para mejorar la operatividad del drenaje, se realizó el lavado de vialidades y banquetas en Circuito Garcés, Fuerte de Loreto, Circuito Rafael Saldaña y Antonio Garcés.

En el caso del cruce las calles Filomeno Mata y Francisco Villa, en la colonia Santa María Aztahuacán, se atendió un encharcamiento con equipo hidroneumático.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL