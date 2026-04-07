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Una repentina registrada la tarde de este martes en la generó diversas afectaciones, principalmente en la zona oriente de la capital, donde la alcaldía resultó una de las más impactadas por encharcamientos e inundaciones.

De acuerdo con reportes oficiales, se registraron anegaciones en calles de la , así como en la Calzada Ignacio Zaragoza, donde el nivel del agua dificultó la circulación vehicular en ambos carriles. Ante esta situación, personal de la realizó el traslado de personas en unidades oficiales para ayudarlas a cruzar las zonas afectadas.

Inundaciones en el oriente de la Ciudad de México. Foto: Especial.
Inundaciones en el oriente de la Ciudad de México. Foto: Especial.

Asimismo, elementos de la Policía Auxiliar apoyaron a peatones en el cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 6 Sur, en la colonia Santiago Acahualtepec, donde los encharcamientos complicaron el paso seguro de los ciudadanos.

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En la misma demarcación, se reportó la caída de un árbol sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Luis Cervantes, lo que generó movilización de servicios de emergencia para su retiro y evitar mayores riesgos a la población.

Se reportó la caída de un árbol sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: Especial.
Se reportó la caída de un árbol sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. Foto: Especial.

Por otra parte, la alcaldía Benito Juárez también presentó afectaciones derivadas de la lluvia, con reportes de árboles caídos y pavimento mojado en vialidades principales como Periférico. En este punto, policías de Tránsito implementaron un dispositivo de vialidad en el Segundo Piso, a la altura de Barranca del Muerto, con el objetivo de exhortar a los automovilistas a reducir la velocidad y prevenir accidentes.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población extremar precauciones ante la persistencia de lluvias y posibles encharcamientos en distintos puntos de la ciudad.

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JACL/cr

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