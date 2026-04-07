Un total de 826 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido destituidos por la Comisión de Honor y Justicia de la dependencia, del 5 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, indicó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

Así lo dio a conocer este lunes al presentar el informe mensual de seguridad correspondiente a marzo, en el que precisó que en lo que va de la administración, dicho órgano colegiado, encargado de supervisar la conducta del personal policial también determinó la aplicación de 3 mil 92 correctivos disciplinarios, así como 500 cambios de adscripción, como medida cautelar; 13 ceses de comisión y 43 suspensiones de servicio.

Asimismo, dijo que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) han sido obtenidas y cumplimentadas 51 órdenes de aprehensión en contra de elementos, por su presunta participación en hechos delictivos.

“En días recientes también, se han difundido diversos casos de malas prácticas, por parte de integrantes de esta corporación, como agresiones físicas y verbales en contra de ciudadanos, solicitudes de dádivas, alteraciones de escenas del crimen y extorsión”, dijo.

En todos esos casos, afirmó, la Dirección General de Asuntos Internos cuenta con investigaciones concluidas y ha enviado sus dictámenes con propuesta de sanción a la Comisión, incluyendo las destituciones correspondientes.

“Rechazamos aquellas conductas contrarias, a los principios que guían la actuación policial que vulneran a las y los ciudadanos. Estos casos nos duelen, porque dañan el prestigio de una institución, cuya existencia se sustenta en el servicio desinteresado que le brinda a la sociedad”, advirtió.

En este sentido, Vázquez Camacho hizo un llamado a las y los mandos, así como a las y los integrantes de la Policía de la Ciudad de México “a actuar siempre en apego a la ley”, respetando los principios y valores de dicha institución y fortaleciendo la alianza con la ciudadanía.

Ayer, el secretario fue cuestionado del robo a un automovilista de más de 3 millones de pesos, en el que estuvieron involucrados elementos de la dependencia, a lo que respondió que la dirección de Asuntos Internos enviará un dictamen a la Comisión con una propuesta de destitución.

“En la parte penal, tengo conocimiento que fueron vinculados ya a proceso y están bajo un proceso de reparación del daño a la víctima. No tenemos indicios —ya la Fiscalía lo investigará— de que haya habido colusión con algún actor en el Estado de México. Nosotros lo perseguimos con el mismo rigor y la misma contundencia que perseguimos cualquier delito”, dijo.

En enero de 2024, EL UNIVERSAL publicó que de 2018 a septiembre de 2023, la Dirección General de los Órganos Colegiados de Honor y Justicia de la SSC había sancionado “con sentido de destitución” a 7 mil 419 policías por alguna falta grave.

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