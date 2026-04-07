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Naucalpan, Méx.- Se registra lluvia en los municipios de , y .

La se está viendo afectada debido al pavimento mojado y las obras de rehabilitación en .

La precipitación está acompañada de actividad eléctrica.

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Fue a partir de las 15:30 horas cuando comenzó la primera llovizna, la cual se intensificó en el transcurso de los primeros 20 minutos.

La circulación vehicular se está viendo afectada. | Foto: Gisela González Granados.
La circulación vehicular se está viendo afectada. | Foto: Gisela González Granados.

De acuerdo con el reporte del Sistema de Alerta Temprana Hidrometeorológica de la Comisión del Agua del Estado de México, las lluvias son ocasionadas por el remanente del Frente Frío 43.

Se prevé lluvia escasa en el norte, noroeste, noreste y oriente, así como lluvia ligera en el centro, sur y suroeste de la entidad mexiquense.

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JACL/cr

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