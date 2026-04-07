Más Información

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Más de 8 mil gasolineras violan tope del diésel; no se pasen dice Sheinbaum

Transportistas acusan "represión violenta" con armas durante bloqueo en Tlaxcala; gobierno estatal dice que obstrucción es un delito

Transportistas acusan "represión violenta" con armas durante bloqueo en Tlaxcala; gobierno estatal dice que obstrucción es un delito

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Dr Macías califica de “charlatanerías” los sueros vitaminados; “no vale la pena asumir el riesgo”, advierte

Trump advierte que "una civilización entera morirá" si Irán no acata ultimátum; "no quiero que suceda", dice

Trump advierte que "una civilización entera morirá" si Irán no acata ultimátum; "no quiero que suceda", dice

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

Salud investiga caso clínico tras muerte de 6 personas por “sueros vitaminados” en Sonora; reporta 2 hospitalizados

, Méx.- “¡Ya súbete!”, le dijeron dos sujetos a un tercer acompañante para que abordara una motocicleta en la que transportaban un cuerpo sin vida, el cual abandonaron en calles de la colonia Loma Linda.

Las imágenes se difundieron a través de un video que circula en redes sociales. En la grabación se observa que los hechos ocurrieron el 6 de abril a las 04:22 horas.

Lee también

En el material se aprecia que el cuerpo de un joven es sostenido por los sujetos hasta que lo dejan entre dos vehículos.

Enseguida, los dos hombres ordenan al tercer acompañante, que caminaba metros atrás, que suba a la motocicleta, para emprender la huída.

Con este caso, suman cuatro cuerpos sin vida abandonados en el municipio de Naucalpan en menos de un mes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]