Naucalpan, Méx.- “¡Ya súbete!”, le dijeron dos sujetos a un tercer acompañante para que abordara una motocicleta en la que transportaban un cuerpo sin vida, el cual abandonaron en calles de la colonia Loma Linda.

Las imágenes se difundieron a través de un video que circula en redes sociales. En la grabación se observa que los hechos ocurrieron el 6 de abril a las 04:22 horas.

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En el material se aprecia que el cuerpo de un joven es sostenido por los sujetos hasta que lo dejan entre dos vehículos.

Enseguida, los dos hombres ordenan al tercer acompañante, que caminaba metros atrás, que suba a la motocicleta, para emprender la huída.

Con este caso, suman cuatro cuerpos sin vida abandonados en el municipio de Naucalpan en menos de un mes.

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