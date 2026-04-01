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Naucalpan, Méx.-A través de comenzó a circular un video en el que se observa el momento en que fue abandonado el del hombre hallado en la calle Melchor Múzquiz, en la colonia Ahuizotla.

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron este 31 de marzo a las 04:47 horas, cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una trasladaron el cuerpo hasta ese punto.

En las imágenes se observa que los individuos tambalean a bordo de la unidad antes de detener su marcha.

Posteriormente, se orillan hacia su derecha y uno de ellos, quien porta casco blanco, desciende para bajar el cuerpo y colocarlo sobre la carpeta asfáltica.

Una vez que lo deja en el sitio, el sujeto vuelve a subir a la motocicleta y, junto con su acompañante, se retiran del lugar.

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El video se difundió después del hallazgo, cuando habitantes y trabajadores de la zona industrial localizaron el cadáver y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con la información inicial, el hombre fue encontrado maniatado, con golpes y heridas de bala, además de portar un casco de motociclista.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Municipal acudieron al sitio y acordonaron la zona.

Momentos más tarde, arribaron policías estatales y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Reportes preliminares señalaban que en el lugar no fueron localizados casquillos percutidos, lo que coincide con las imágenes difundidas, en las que se observa que el cuerpo habría sido trasladado y abandonado en ese punto.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a la víctima y ubicar a los responsables.

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