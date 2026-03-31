La alcaldía Milpa Alta anunció que los motociclistas contarán con un nuevo Centro Evaluador para obtener una certificación que es obligatoria para obtener la licencia de manejo tipo A1 y A2.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT-CDMX), con apoyo de la Secretaría de Movilidad (Semovi), firmó un convenio de colaboración con la alcaldía Milpa Alta para instalar el primer Centro Evaluador que comenzará a operar el próximo 17 de abril.

La demarcación expuso que este nuevo espacio permitirá a conductores obtener la certificación obligatoria para tramitar la licencia de manejo tipo A1 o A2, a través de una evaluación integral que incluye:

Revisión físico-mecánica de la motocicleta.

Verificación del casco y equipo de protección.

Pruebas teóricas de conocimientos.

Evaluación práctica de pericia.

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El Centro Evaluador en Milpa Alta iniciará operaciones el 17 de abril de 2026, en el patio del Edificio Morelos de la alcaldía, ubicado en Av. Jalisco Oriente s/n, colonia Centro. Operará los viernes y sábados de 10:00 a 16:00 hrs. Las personas interesadas podrán registrarse a partir del 1 de abril en el portal www.sii.icatadistancia.cdmx.gob.mx para agendar su cita de evaluación.

La Directora General del ICAT-CDMX, Guadalupe Ramos Sotelo, destacó que esta acción acerca servicios esenciales a la población de Milpa Alta y amplía su alcance a habitantes de alcaldías vecinas como Tláhuac y Xochimilco.

El alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, coincidió en la importancia de la medida y afirmó que con este convenio se facilitará el cumplimiento de este trámite, evitando traslados largos a otros puntos de la ciudad.

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