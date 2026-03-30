La diputada local de Morena Judith Vanegas denunció en la Fiscalía de Delitos Electorales una supuesta campaña negra en su contra con miras a debilitar sus posibilidades de reelección o de competir por la alcaldía Milpa Alta en 2027.

En rueda de prensa, explicó que la semana pasada dejaron por todos los barrios de la demarcación panfletos en los que critican su trabajo y denuncian un supuesto desfalco millonario cuando fue alcaldesa.

Al respecto, la legisladora rechazó estas acusaciones, y señaló que alguien “con recursos” está detrás de esta campaña, aunque no se atrevió a decir si es fuego amigo o si proviene de la oposición.

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“Nosotros acudimos a la Fiscalía para que ellos sean los que investiguen. No podemos culpar a alguien en específico porque podríamos caer en un error; entonces, yo creo que es la Fiscalía quien tiene que definir y vamos a estar atentos a esta situación, vamos a estarle dando el seguimiento”, comentó.

Y añadió: “Tenemos confianza en nuestras instituciones y lo único que puedo decir es que sí debe ser alguien que debe tener un recurso muy importante para poder llevar a cabo todas estas impresiones, porque en los 12 pueblos llegaron la propaganda y tuvieron la capacidad de tener gente para ir metiendo casa por casa, negocio por negocio, pero que sea la Fiscalía quien lleve a cabo la investigación”.

La legisladora estuvo acompañada por vecinas y vecinos, quienes le manifestaron su apoyo.

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