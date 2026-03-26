La motocicleta es uno de los medios de transporte más útiles en las calles y avenidas de México. Es rápida, práctica y muchas veces la mejor opción para evitar el tráfico. Pero también es uno de los más peligrosos.

No solo por el riesgo de manejar una moto, sino por la situación de inseguridad en el país. Y sí, también por quienes usan motocicletas para hacer de las suyas.

Ahora el foco está en carretera: México–Cuernavaca

De acuerdo con información publicada por el Diario de Morelos, los operativos también se han intensificado en la carretera México–Cuernavaca, una de las rutas más transitadas por motociclistas, especialmente los fines de semana.

Y es que esta vía se ha convertido en punto de reunión para rodadas, pero también en escenario de conductas de alto riesgo.

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Operativo “Carrusel”: así funciona

Uno de los principales dispositivos implementados es el llamado operativo “Carrusel”.

Este consiste en que unidades de la Guardia Nacional se colocan al frente del flujo vehicular para marcar una velocidad constante.

En otras palabras, no se trata de detener motos al azar, sino de controlar la velocidad de todos los vehículos en grupo.

El objetivo es evitar excesos de velocidad, rebases peligrosos y maniobras que suelen terminar en accidentes.

¿Por qué se reforzó la vigilancia?

Según lo reportado por el Diario de Morelos, el incremento de accidentes en esta carretera fue uno de los factores más importantes para reforzar los operativos.

Se han detectado prácticas como:

Rebases entre carriles

Carreras informales

Exceso de velocidad en curvas

Y es que la México–Cuernavaca no es una autopista cualquiera. Tiene tramos sinuosos, cambios de elevación y zonas donde un error puede ser grave.

También hay revisiones

Además del control de velocidad, las autoridades también realizan inspecciones básicas.

Entre lo que se revisa están:

Uso de casco

Documentación en regla

Placas visibles

En caso de incumplimiento, las sanciones pueden ir desde multas hasta el retiro del vehículo.

El problema no desaparece

A pesar de los operativos, el reto sigue siendo el mismo.

Algunos motociclistas continúan ignorando las indicaciones, rebasando convoyes o acelerando en zonas controladas.

Esto no solo reduce la efectividad del operativo, también mantiene el riesgo para todos los usuarios de la vía.

Una medida preventiva, no recaudatoria

La intención es reducir accidentes en una de las carreteras más utilizadas por motociclistas en el centro del país.

Y es que, al final, el problema no es la moto. Es cómo se usa.

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