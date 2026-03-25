Hasta hace algunos años, muchas personas comenzaron a sospechar de bandas delictivas conocidas como “montachoques”, grupos que provocan choques intencionales para hacer creer que el accidente fue tu culpa y así comenzar una extorsión. Actúan de forma agresiva, intimidante y usando el miedo como herramienta principal.

En Autopistas te explicamos cómo operan los nuevos montachoques en moto, cómo prevenir una extorsión vial y qué hacer si ya fuiste víctima.

Montachoques en moto: así funciona la nueva modalidad

De entrada, el fenómeno no es nuevo, pero sí ha evolucionado. En distintos reportes recientes, se ha identificado una variante en la que los agresores utilizan motocicletas para ejecutar el fraude. Y es que la moto les permite moverse con mayor rapidez, colocarse en puntos estratégicos y escapar con facilidad.

El modo de operación mantiene la misma base: de motociclista se coloca frente al vehículo, realiza un frenado repentino o una maniobra brusca y provoca el impacto. A partir de ese momento, inicia la presión. En muchos casos aparecen más personas que actúan como testigos, rodean al conductor y exigen un pago inmediato para “evitar problemas mayores”.

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Este tipo de situaciones suelen ocurrir en avenidas con alto flujo vehicular, donde el estrés y la prisa juegan en contra de la víctima. Además, el uso de motocicletas dificulta la identificación, ya que pueden retirarse rápidamente del lugar o incluso circular entre autos para perderse en el tráfico.

Por qué ahora usan motocicletas

El cambio tiene lógica dentro del contexto urbano actual. En ciudades como Ciudad de México, el crecimiento del parque vehicular y el aumento en el uso de motos han modificado la dinámica vial.

Sin embargo, esta modalidad también representa un riesgo mayor. Al tratarse de vehículos más expuestos, cualquier incidente puede escalar rápidamente a una situación violenta o incluso a un accidente grave. Y es que no solo se trata de una extorsión, sino de un acto que pone en peligro la integridad de todos los involucrados.

Cómo evitar caer en una extorsión

Como tal, no existe una guía para evitar encontrarte con montachoques. Al final, estamos hablando de delincuentes. Sin embargo, sí hay medidas de prevención que pueden reducir mucho el riesgo:

No manejes distraído usando el celular.

Conduce con precaución y mantente siempre atento a tu entorno.

Si notas que el auto de adelante frena de manera brusca y repetida , guarda distancia.

, guarda distancia. Si es posible, desvía tu ruta o cambia de carril de forma segura.

¿Qué hacer si eres víctima de un montachoques?

La SSC emitió un comunicado con recomendaciones para este tipo de situaciones. Si ya estás involucrado en un choque sospechoso, sigue estos pasos:

Mantén la calma. Es normal sentir nervios, pero lo más importante es no bajar del auto .

Es normal sentir nervios, pero lo más importante es . Llama inmediatamente a tu aseguradora .

. Reporta el incidente a un familiar o persona de confianza y envíale tu ubicación en tiempo real .

. Si los montachoques se ponen agresivos, llama al 911 .

. Toma nota de placas, modelo del vehículo y señas particulares de los agresores.

de los agresores. Si observas tatuajes u otros rasgos físicos identificables, también anótalos.

Un problema que sigue creciendo

Lo que antes parecía un caso aislado hoy muestra señales de organización. Los montachoques en moto no son un delito distinto, sino una evolución de una práctica que ya existía. Sin embargo, su adaptación al entorno actual los vuelve más difíciles de detectar y más rápidos de ejecutar.

De entrada, el reto no solo es de las autoridades, sino también de los conductores. Estar informados, reconocer las señales y actuar con cautela puede marcar la diferencia en una situación de riesgo. Porque en la calle, muchas veces, unos segundos bastan para pasar de un trayecto cotidiano a un intento de extorsión.

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