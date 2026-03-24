En un mundo donde nos hemos internacionalizado y podemos adquirir productos de prácticamente cualquier parte del mundo, llega un conglomerado de origen chino con infraestructura global que ya dio su primer paso en México con el respaldo de Geely, un grupo automotriz que hoy sostiene marcas con presencia en distintos mercados.

A simple vista podría confundirse con el Zeekr X, y no es coincidencia. Comparten origen, manufactura en Chengdu y una base técnica conocida: la plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture), también utilizada por el Volvo EX30. Esta arquitectura, desarrollada por Geely, construida exclusivamente para vehículos eléctricos, lo que nos permite tener un centro de gravedad bajo, mejor distribución de pesos y una mejor rigidez estructural.

Sin embargo en el Lynk&Co 02, la interpretación cambia. Adopta una silueta tipo Sportback, con una caída más pronunciada en la parte trasera que la aerodinámica juega un papel importante gracias a que también cuenta con un spoiler que es parte de la carrocería que integra la iluminación LED.No busca ser un auto agresivo, sino más bien contenido. Las superficies son suaves, sin excesos, con un lenguaje visual que apunta hacia lo minimalista.

Foto: Benito Martínez Gil

Pero más allá de lo visual, es en la conducción donde su compartida empieza a tomar sentido.

Sensaciones al volante

El hecho de montar un solo motor eléctrico en el eje trasero, con 268 hp y 283 lb-pie, define una parte de su desempeño. Como ya sabemos la entrega de potencia en algunos autos eléctricos se vuelvecasi inmediata, pero en este caso se se percibe progresiva. El 0 a 100 km/h en 5.3 segundos es una cifra grande pero no se siente abrupto, sino más bien controlado, con una respuesta estable.

La plataforma SEA permite una pisada firme. En curvas, el vehículo transmite confianza, con un balance que evita movimientos bruscos de carrocería. No es un auto que invite a la conducción deportiva, pero sí uno que se siente sólido y predecible. La dirección es ligera en maniobras urbanas y gana peso conforme aumenta la velocidad, algo que se agradece en carretera.

El sistema de regeneración en frenado también juega un papel importante. La transición entre desaceleración regenerativa y frenado mecánico se puede regular, sin ser incómodo y casi como un freno de pedal normal.

Foto: Benito Martínez Gil

Autonomía 02

La batería de 66 kWh ofrece una autonomía de hasta 445 km bajo el ciclo WLTP. En condiciones reales, esto suele traducirse en cifras menores dependiendo del estilo de manejo y condiciones, pero el consumo declarado de 17.6 kWh/100 km.

Interior y tecnología del 02

El interior encontramos un enfoque tecnológico. La pantalla central de 15.4 pulgadas en resolución 2.5K, concentrando la mayoría de las funciones del vehículo. No hay botones físicos, más que en el volante, lo que obliga a realizar la mayoría de las operaciones desde la pantalla.

Seguridad y estructura Lynk&Co 02

En cuanto a seguridad, el Lynk&Co 02 incorpora 19 funciones ADAS gracias a sus 22 sensores en la carrocería.

En cuanto a su desempeño en pruebas de choque ha obtenido cinco estrellas en Euro NCAP durante el año 2025. Parte de este resultado se debe a una estructura está compuesta en un 81.62% por acero de alta resistencia, lo que mejora la absorción de impactos y la rigidez del conjunto.

A esto se suma un sistema poco común: el desprendimiento controlado de ruedas en caso de colisión. Este mecanismo busca disipar energía y reducir la transferencia de fuerzas hacia la cabina.

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El Lynk&Co 02 llega sobre una base ya probada, con una ejecución equilibrada No busca ser el más radical ni el más llamativo, sino uno que funcione bien, con un precio que va desde los $685,000 hasta los $735,000.

Lynk & Co 01

Otro de sus lanzamientos es el Lynk&Co 01, un SUV compacto que entra directamente a uno de los segmentos más competidos del mercado mexicano. No es un eléctrico, sino un híbrido enchufable.

Está construido sobre la plataforma CMA (Compact Modular Architecture Evolution), la misma del Volvo XC40. Esta arquitectura, también desarrollada por Geely en conjunto con Volvo.

Foto: Benito Martínez Gil

Sensaciones de manejo del 01

El sistema combina un motor 1.5 turbo con el esquema híbrido enchufable EM-P, generando 143 hp. A diferencia del 02, aquí la entrega no son grandes números, pero si los suficientes. No los necesita porque mantiene una respuesta consistente gracias al apoyo eléctrico.

El 0 a 100 km/h en 7.7 segundos, no busca cifras radicales, sino una aceleración suficiente para el día a día. En ciudad, el modo eléctrico se siente cómodo. Los 75 km de autonomía eléctrica permiten desplazamientos cotidianos sin encender el motor a combustión, la sensación de manejo se siente casi como un eléctrico, silencio, suavidad y ausencia de vibraciones y sin gastar gasolina.

Cuando entra el motor a combustión, la transición es poco intrusiva. No hay saltos bruscos, y el sistema gestiona bien la entrega de potencia. Es un manejo más orientado al confort, con una suspensión que prioriza absorber irregularidades.

Interior y experiencia tecnológica

La cabina cuenta con una pantalla central de 15.4 pulgadas y cuadro digital de 10.2, con conectividad. Apple CarPlay y Android Auto que funcionan de forma inalámbrica, con funciones como streaming de video, videojuegos y una tienda de aplicaciones integrada.

Foto: Benito Martínez Gil

Lynk&Co declara un sellado acústico que cubre más del 90% de la cabina. En términos prácticos, esto significa una reducción del ruido exterior, especialmente en ciudad.

Seguridad de Lynk&Co 01

En seguridad, cuenta con cinco estrellas en Euro NCAP y C-NCAP,

Integra ADAS, como control de estabilidad, un sistema de cámaras de 540 grados, y más por un precio de $729,000 pesos.

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